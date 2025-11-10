मुस्लिम महिला ने की सनातन धर्म की तारीफ तो ससुराल में मचा बवाल... एसिड अटैक और हत्या की धमकी मिल रही

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित एक मोहल्ले की विवाहिता द्वारा सनातन धर्म की प्रशंसा करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर की रजीना ने बताया कि काफी समय से वह कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित मोहल्ला आवास विकास में रह रही है। वर्ष 2016 में उसका निकाह गाजियाबाद के इरेमा टावर, महागुन मेस्कोर्ट के जैदयार खान से हुआ था।

निकाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष ने कार और दो लाख रुपये की मांग की शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ आए-दिन मारपीट की जाने लगी। निकाह के बाद रजीना के दो बच्चे भी हुए, लेकिन आरोपियों ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। परेशान होकर पीड़िता नौकरी करने लगी थीं। नौकरी के दौरान ससुराल पक्ष के लोग उन पर तरह-तरह के गलत आरोप लगाए।

इसी बीच पीड़िता ने सनातन धर्म की प्रशंसा की। इससे गुस्साए पति, सास हुमैरा बेगम, ससुर नवेद और देवर हमजा ने उसे बुरी तरह पीटा और घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद से रजीना अपनी सहेली के घर पर रह रही हैं। अब पीड़िता को इंटरनेट मीडिया और अज्ञात नंबरों से काॅल कर हत्या और तेजाब डालने की धमकी दी जा रही है।