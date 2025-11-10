हापुड़ में महिला वकील के साथ दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के साथ ही हत्या की धमकी दी

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला वकील के साथ उसके सहयोगी ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसके ब्लैकमेल किया। आरोपी पीड़िता व उसके स्वजन को हत्या करने की धमकी दे रहा है।

मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में महिला वकील ने बताया कि मोहल्ला माहेश्वरी गंज का दीपांशु मित्तल कचहरी में उसके साथ प्रैक्टिस करता था।

कुछ समय पहले दीपांशु ने उसके साथ अभद्रता की, जिसके बाद वह अलग से प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद दीपांशु उसके घर पहुंचा और माफी मांगते हुए दोबारा साथ काम करने की जिद करने लगा।

इसी दौरान दीपांशु ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो व वीडियो भी बना लिए। इसके बाद आरोपी ने इन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

जब पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने स्वजन से की। स्वजन ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया तो उसने, उसकी बहन दिया मित्तल और उमेश मित्तल ने जान से मारने की धमकी दी।

आरोपियों ने पीड़िता पर रुपये देने का भी दबाव बनाया। ऐसा न करने फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच के बाद सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।