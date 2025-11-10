हापुड़ में 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर की पुलिस मुठभेड़ में मौत, अवैध पिस्टल और कार बरामद

केशव त्यागी, हापुड़। थाना कपूरपुर पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर गौकश तस्करों को करारा जवाब दिया। रविवार रात्रि को गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश हसीन की गोली लगने से मौत हो गई।

घटना के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा को की गई गोलीबारी में वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल, जिंदा-खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है।

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि घटना की पूरी कड़ियां नौ-दस नवंबर की रात्रि से जुड़ी हैं। डायल-112 पर सूचना मिली कि कुछ गौकश बदमाश प्रतिबंधित पशुओं को एकत्रित कर तस्करी के लिए परिवहन करने की तैयारी में हैं। इस पर थाना कपूरपुर प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देख कार सवार बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई।

घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी धौलाना ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश की शिनाख्त जिला संभल के थाना असमोली के गांव मैनौटा का हसीन पुत्र इकरार के रूप में हुई।