हापुड़ में 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर की पुलिस मुठभेड़ में मौत, अवैध पिस्टल और कार बरामद
हापुड़ के थाना कपूरपुर इलाके में पुलिस और गौकश तस्करों के बीच मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश हसीन की मौत हो गई। पुलिस को गोकशी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। हसीन ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। मौके से अवैध पिस्टल और कार बरामद हुई है। हसीन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे।
केशव त्यागी, हापुड़। थाना कपूरपुर पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर गौकश तस्करों को करारा जवाब दिया। रविवार रात्रि को गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश हसीन की गोली लगने से मौत हो गई।
घटना के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा को की गई गोलीबारी में वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल, जिंदा-खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि घटना की पूरी कड़ियां नौ-दस नवंबर की रात्रि से जुड़ी हैं। डायल-112 पर सूचना मिली कि कुछ गौकश बदमाश प्रतिबंधित पशुओं को एकत्रित कर तस्करी के लिए परिवहन करने की तैयारी में हैं।
इस पर थाना कपूरपुर प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देख कार सवार बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने के इरादे से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई।
घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी धौलाना ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश की शिनाख्त जिला संभल के थाना असमोली के गांव मैनौटा का हसीन पुत्र इकरार के रूप में हुई।
हसीन थाना असमोली का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अपराधी था। थाना कपूरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 144/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
हसीन के खिलाफ जनपद हापुड़, मुजफ्फरनगर, सम्भल, अमरोहा और गौतमबुद्धनगर में गोकशी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब दो दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। यह मुठभेड़ गोकशी के खिलाफ चल रहे अभियान की एक और सफलता है, जो क्षेत्र में अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का काम करेगी।
