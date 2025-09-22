UP News: दीपावली से पहले 58 हजार परिवारों को मिलेंगी मुफ्त गैस सिलेंडर रीफिल, सीधे खाते में जाएगी सब्सिडी

दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। हापुड़ जिले में 58000 लाभार्थी हैं जिन्हें होली पर सिलेंडर मिला था। दीपावली के लिए आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और अक्टूबर में अतिरिक्त सिलेंडर मिलेंगे। लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी भेजी जाएगी जिससे वे सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।

जागरण संवाददाता, हापुड़। दीपावली से पहले उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर देने की योजना है। शासन की ओर से लाभार्थियों को हाेली और दीपावली पर साल में दो बार फ्री में सिलेंडर दिए जाते हैं। जिले में उज्जवला योजना के 58 हजार लाभार्थी हैं।

इनकाे होली पर सिलेंडर का वितरण कर दिया गया था। अब दीपावली पर इसके लिए आपूर्ति विभाग ने तैयारी आरंभ कर दी हैं। जिले को अक्टूबर में गैस सिलेंडर की अतिरिक्त खेप प्रदान की जाएगी। शासन से गरीब लाेगों को निशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हे दिए गए थे। इनका चयन उज्जवला योजना में किया गया था। जिले में उज्जवला योजना के 58 हजार पात्र हैं। इनको हर साल दो गैस सिलेंडर निशुल्क दिए जाते हैं। एक सिलेंडर दीपावली पर और दूसरा होली पर फ्री में प्रदान किया जाता है।

त्यौहारी सीजन में उज्जवला योजना के पात्रों के परिवारों में गैस से रसोई का कार्य हो सके, इसके लिए सिलेंडर रीफिल की सुविधा से शासन से प्रदान की गई है। अब दीपावली आने वाली है। उससे पहले उज्जवला योजना के सभी पात्रों को सिलेंडर की निशुल्क रीफिल दे दी जाएगी।