    हापुड़ में दर्दनाक हादसे में यूको बैंक के कर्मचारी की मौत, छिन गया मजदूर पिता का सहारा

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    हापुड़ में यूको बैंक के कर्मचारी राकेश गौतम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सोमवार रात गंगापुरा मोहल्ले के पास एक अनियंत्रित बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे परिवार में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गंगापुरा के पास सोमवार रात यूको बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत 35 वर्षीय राकेश गौतम को अनियंत्रित बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राकेश की मंगलवार सुबह मेरठ मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान निधन हो गया। मामले में पीड़ित पक्ष के तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मोहल्ला गंगापुरा के राकेश गौतम संविदा पर यूको बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। सोमवार रात वह मोहल्ले के बाहर पैदल ही सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक अनियंत्रित बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राकेश सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर बाइक सवार आरोपित मौके से फरार हो गए।

    उपचार के दौरान हुई मौत

    स्थानीय लोगों ने घायल राकेश को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मेरठ मेडिकल कालेज पहुंचने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी और मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    छिन गया मजदूर पिता का सहारा

    राकेश के निधन की खबर फैलते ही गंगापुरा मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। पिता चंद्रकिरण ने बताया कि वह मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं, जबकि राकेश की बैंक नौकरी ही परिवार का मुख्य सहारा थी। उनके तीन भाई- ब्रजेश, सुरेश और नरेश व एक बहन हैं। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन ने पुलिस से फरार आरोपितों जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है।

    आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि स्वजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। बाइक के नंबर के आधार पर आरोपितों की जानकारी हासिल करने का प्रयास जारी है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

     