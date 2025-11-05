हापुड़ में दर्दनाक हादसे में यूको बैंक के कर्मचारी की मौत, छिन गया मजदूर पिता का सहारा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गंगापुरा के पास सोमवार रात यूको बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत 35 वर्षीय राकेश गौतम को अनियंत्रित बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राकेश की मंगलवार सुबह मेरठ मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान निधन हो गया। मामले में पीड़ित पक्ष के तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मोहल्ला गंगापुरा के राकेश गौतम संविदा पर यूको बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। सोमवार रात वह मोहल्ले के बाहर पैदल ही सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक अनियंत्रित बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राकेश सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर बाइक सवार आरोपित मौके से फरार हो गए।

उपचार के दौरान हुई मौत स्थानीय लोगों ने घायल राकेश को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मेरठ मेडिकल कालेज पहुंचने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी और मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।