नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो बच्चों समेत चार की मौत

हरियाणा के नूंह में फिरोजपुर झिरका बीमा रोड पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और दो बच्चों सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।