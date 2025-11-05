नूंह में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो बच्चों समेत चार की मौत
हरियाणा के नूंह में फिरोजपुर झिरका बीमा रोड पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और दो बच्चों सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। फिरोजपुर झिरका बीमा रोड पर एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई।
वहीं, घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम लिए जिला अस्पताल मंडी खेड़ा रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
