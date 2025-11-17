बुझ गया चिराग: शादी वाले घर में छाया मातम, रील बनाने के चक्कर में युवक की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत

रितिक शर्मा, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलोनी गांव में रील बनाते समय ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, सलोनी के रहने वाले सुभाष कुमार के पुत्र अवनीश का आज सोमवार को विवाह है। शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली के राम विहार 205 में रहने वाले भव्य रावल (29 वर्ष) अपने अन्य मित्रों के साथ सलोनी गांव में आए हुए थे। रविवार की शाम भव्य रावल खेत जुताई में लगे ट्रैक्टर पर बैठ गए और रील बनाने लगे।