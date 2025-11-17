Language
    बुझ गया चिराग: शादी वाले घर में छाया मातम, रील बनाने के चक्कर में युवक की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:50 AM (IST)

    हापुड़ के सलोनी गांव में शादी समारोह के दौरान रील बनाते समय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली निवासी भव्य रावल ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। इस घटना से शादी वाले घर में मातम छा गया है और परिवार में कोहराम मच गया है।

    रितिक शर्मा, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलोनी गांव में रील बनाते समय ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार, सलोनी के रहने वाले सुभाष कुमार के पुत्र अवनीश का आज सोमवार को विवाह है। शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली के राम विहार 205 में रहने वाले भव्य रावल (29 वर्ष) अपने अन्य मित्रों के साथ सलोनी गांव में आए हुए थे। रविवार की शाम भव्य रावल खेत जुताई में लगे ट्रैक्टर पर बैठ गए और रील बनाने लगे।

    वहीं, संतुलन बिगड़ने पर वह ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आ गए, जिससे भव्य रावल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना को देख वहां चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में घायल युवक को हापुड़ के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले ही भव्य रावल की दर्दनाक मौत हो गई।

    इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, विवाह के घर में भी मायूसी छा गई है। परिजनों ने बताया कि भव्य रावल की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी।