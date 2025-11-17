मौत झूठी और मारपीट सच्ची... दुख बांटने गए तो पिटाई, एक शादी की कई कहानी

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का प्रस्ताव रद्द होने से ठीक पहले खूनी संघर्ष हो गया। रविवार को मेरठ जिले के किठौर से बारात आने वाली थी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लेकिन, दुल्हन के परिवार ने परिवार की एक महिला की मौत का हवाला देते हुए शनिवार रात बारात लाने से इनकार कर दिया।

इसी बीच, रविवार सुबह दुल्हन के घर दुख बांटने पहुंचे दूल्हे के परिवार को सच्चाई का पता चला तो उनके होश उड़ गए। कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें दूल्हे का चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन घायल पक्ष ने थाने में तहरीर दे दी।

मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र के माछरा गांव निवासी कपिल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कुछ दिन पहले उसकी शादी हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से तय हुई थी। शादी की तारीख 16 नवंबर तय हुई थी। दूल्हे पक्ष ने शादी की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली थीं।

बारात रविवार को किठौर से बाबूगढ़ पहुँचने वाली थी। लेकिन शनिवार रात लड़की के परिवार ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि उनके परिवार की एक महिला की मौत हो गई है। उन्होंने शादी की तारीख़ आगे बढ़ा दी, जिससे पीड़िता और उसका परिवार स्तब्ध रह गया।

इसके बाद, रविवार सुबह लड़के के परिवार वाले लड़की के गाँव पहुँचे। उन्हें पता चला कि किसी महिला की मौत नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बात हाथापाई तक पहुँच गई। इस झड़प में, लड़के के चचेरे भाई अंकित को कई लोगों ने घेर लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सुलह के प्रयास विफल झगड़े के बाद, गांव के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराया और लिखित समझौता करवाया। हालाँकि, अपनी चोटों से व्याकुल घायल चाचा ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद, लड़के पक्ष के लोग थाने पहुँचे और लड़की के पिता और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।