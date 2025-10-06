Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ के इस गांव में तनाव, मौके पर पुलिस और PAC तैनात; दो समुदाय के बीच जमकर हुआ था पथराव

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में अनूसूचित जाति के परिवार पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया। मारपीट और पथराव की घटना के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गांव में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। घायलों को मेरठ रेफर किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तनाव पूर्ण शांति के बीच गांव में पुलिस एवं पीएसी तैनात

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ में थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में शनिवार की रात्रि दूसरे संप्रदाय के लोगों ने अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला कर दिया था। इस दौरान वहां मारपीट के साथ ही पथराव भी किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष के शिकायती पत्र पर चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं, गांव में पुलिस एवं पीएसी को तैनात किया गया है।

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में झगड़े के मामले में चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। अंकुर ने बताया कि उसकी बहन मीरा का विवाह बुलंदशहर के गिजौरी में रहने वाले देवकरण से हुआ था। करीब पांच वर्ष से वह मोहम्मदपुर रूस्तमपुर में ही परिवार के साथ रहते हैं। वह नगरकोट माता की जात लगाने के लिए परिवार के साथ गई हुई है। धार्मिक अनुष्ठान के तहत चाव देने के लिए रिश्तेदार आए हुए हैं।

    पीड़ित ने बताया इसी कार्यक्रम में सिंभावली के सिखेड़ा गांव में रहने वाला रिश्तेदार सागर भी आया हुआ था। शनिवार की शाम वह घर से कुछ दूरी पर पेशाब करने के लिए प्रिंस एवं अन्य युवकों साथ चला गया। इसी दौरान गांव में रहने वाले अबुजर, उवैद अपने दो अन्य साथियों पसवाड़ा के रहने वाले जमालु एवं रोहित के साथ वहां पहुंच गए और मुर्गी फार्म के पास पेशाब करने को लेकर सागर एवं प्रिंस के साथ गाली-गलौज करने लगे।

    सागर एवं प्रिंस ने गाली देने का विरोध किया तो उन्होंने लाठी-डंड़ों से हमला बोल दिया। इससे सागर एवं प्रिंस के सिर में गंभीर चोट आई है। आरोप है कि इस बात का विरोध करने के लिए दलित समाज के लोग वहां गए तो उनको फसाने के लिए आरोपितों ने फार्म पर खड़ी अपनी कार एवं बाइक को स्वयं तोड़ दिया।

    पुलिस के पहुंचने के बाद भी दबंग युवक वहां मारपीट एवं पथराव करते रहे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मंगाने पर दबंग वहां से फरार हो गए। इस बीच पिटाई से घायल सागर एवं प्रिंस को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है।

    गांव में तनाव पूर्ण शांति

    इस घटना के बाद गांव में गढ़, सिंभावली एवं बहादुरगढ़ पुलिस के साथ ही एएसपी विनीत भटनागर, सीओ स्तुति सिंह मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद हालात को काबू में पाया गया। इस बीच गांव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। गांव के कई मोहल्ले सुनसान पड़े हुए है।

    यह भी पढ़ें- इलाज के दौरान किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम और न्याय की लगाई गुहार

    थाना प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है।