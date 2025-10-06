इलाज के दौरान किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम और न्याय की लगाई गुहार
हापुड़ के धौलाना में एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज के दौरान 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बुखार से पीड़ित रजत को बिना जांच के कई इंजेक्शन दिए गए जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में क्षेत्र के गांव उदयरामपुर नंगला में शनिवार देर रात एक झोलाछाप के क्लिनिक में इलाज के दौरान 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मामूली बुखार का इलाज कराने गए रजत की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मां और रजत के एक भाई और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के अनुसार, मृतक रजत पुत्र पुष्पेंद्र की तबीयत शनिवार शाम बिगड़ने पर परिवार उसे जारचा थाना क्षेत्र के गांव प्यावली स्थित महबूब अली नामक झोलाछाप के पास ले गया।
आरोप है कि महबूब ने बिना किसी जांच के रजत को एक के बाद एक कई इंजेक्शन लगा दिए। कुछ ही देर में किशोर की हालत बिगड़ने लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई।
परिजनों और ग्रामीणों ने रात में ही जारचा कोतवाली पहुंच कर आरोपित झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार सुबह शव गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
पिता पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि महबूब अली खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताकर मरीजों को गुमराह करता है, जिससे उनके बेटे की जान चली गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि ऐसे झोलाछापों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
