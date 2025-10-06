हापुड़ के किसानों ने राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार, 20 सालों से समाधान का इंतजार
महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने मिजोरम के राज्यपाल से मुलाकात कर रिलायंस परियोजना से प्रभावित किसानों के लिए न्याय की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि वे 20 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। वे सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं और खनन माफियाओं द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। महाराणा संग्राम सिंह किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने रविवार को मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह से भेंट की। मुलाकात के दौरान किसानों ने रिलायंस परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए न्याय की गुहार लगाई।
समिति के अध्यक्ष मंगू सिंह राणा ने बताया कि बीते 20 वर्षों से प्रभावित किसान न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान आज भी अपनी जमीन पर काबिज हैं और उसी पर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही और गन्ना मिलों द्वारा उनसे बांड भी नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। राणा ने यह भी बताया कि परियोजना क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है।
वहीं, खनन माफियाओं द्वारा ग्राम समाज की मिट्टी की अवैध बिक्री से कई फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे भूमि का स्वरूप पूरी तरह बिगड़ गया है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दे चुका है, फिर भी किसानों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। जब अधिग्रहण अवैध है, तो मुकदमे वैध कैसे हो सकते हैं, राणा ने सवाल उठाया। इस अवसर पर समिति के जयपाल सिंह, सुनील गिरी सहित कई किसान उपस्थित रहे।
