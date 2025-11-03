रुला देगा बर्तन व्यापारी का सुसाइड नोट, आत्महत्या से पहले उजागर किए उत्पीड़न करने वालों के नाम

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में एक बुजुर्ग व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यापारी ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उत्पीड़न करने वालों के नाम उजागर किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने देखा तो अधिकारी भी हैरान रह गए। सुसाइड नोट में उत्पीड़न करने वाले चार लोगों के नाम लिखे थे। ये नाम किसी दुश्मन के नहीं बल्कि परिवार के ही सदस्यों के हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने व्यापारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, आत्महत्या करने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। इसके अलावा बर्तन व्यापारियों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कसेरठ बाजार के रहने वाले वेदप्रकाश अग्रवाल (75) अंबा मेटल के नाम से बर्तनों का व्यापार करते थे। वह शनिवार को प्रत्येक दिन की तरह दुकान बंद करने के बाद घर लौटे थे। रात करीब साढ़े बजे वह खाना खाकर सो गए। रविवार की सुबह करीब आठ बजे उनकी बहू श्वेता अग्रवाल उन्हें चाय देने के लिए कमरे गईं, तो वह मरणासन्न हालत में पड़े हुए थे।