    रुला देगा बर्तन व्यापारी का सुसाइड नोट, आत्महत्या से पहले उजागर किए उत्पीड़न करने वालों के नाम

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:51 AM (IST)

    हापुड़ में कसेरठ बाजार के बर्तन व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवाल ने सुसाइड नोट लिखकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने चार लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी की आत्महत्या से परिवार और बर्तन व्यापारियों में शोक की लहर है।  

    जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में एक बुजुर्ग व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यापारी ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उत्पीड़न करने वालों के नाम उजागर किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने देखा तो अधिकारी भी हैरान रह गए। सुसाइड नोट में उत्पीड़न करने वाले चार लोगों के नाम लिखे थे। ये नाम किसी दुश्मन के नहीं बल्कि परिवार के ही सदस्यों के हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

    पुलिस ने व्यापारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, आत्महत्या करने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। इसके अलावा बर्तन व्यापारियों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं।

    कसेरठ बाजार के रहने वाले वेदप्रकाश अग्रवाल (75) अंबा मेटल के नाम से बर्तनों का व्यापार करते थे। वह शनिवार को प्रत्येक दिन की तरह दुकान बंद करने के बाद घर लौटे थे। रात करीब साढ़े बजे वह खाना खाकर सो गए। रविवार की सुबह करीब आठ बजे उनकी बहू श्वेता अग्रवाल उन्हें चाय देने के लिए कमरे गईं, तो वह मरणासन्न हालत में पड़े हुए थे।

    सूचना मिलते ही उनका पुत्र अंकुर अग्रवाल कमरे में पहुंच और उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।

    पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में चार पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर उन्हें मानसिक प्रताड़ना करने का जिक्र किया है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, उनमें उल्लेखनीय आरोपों की जांच करनी शुरू कर दी गई है। मामले में प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी।