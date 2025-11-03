Language
    हापुड़ के बुजुर्ग व्यापारी वेदप्रकाश ने जहर खाकर दी जान, पिता-पुत्र पर प्रताड़ना का आरोप

    By Mukul Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:53 AM (IST)

    हापुड़ के कसेरठ बाजार में बर्तन व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवाल ने सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने चार लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है।

    वेदप्रकाश अग्रवाल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली थाना क्षेत्र के कसेरठ बाजार निवासी बुजुर्ग बर्तन व्यापारी वेदप्रकाश अग्रवाल ने पहले सुसाइड नोट लिखा और फिर जहरीला पदार्थ खा लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने व्यापारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के बाद परिवार में मातम पसरा है। वहीं बर्तन व्यापारियों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

    कसेरठ बाजार निवासी वेदप्रकाश अग्रवाल (75) अंबा मेटल के नाम से बर्तनों का व्यापार करते थे। शनिवार को वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर लौटे। उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे उनकी पुत्रवधू श्वेता अग्रवाल उन्हें चाय देने उनके कमरे में गईं तो वह मरणासन्न अवस्था में पड़े मिले। सूचना मिलने पर उनका बेटा अंकुर अग्रवाल दौड़कर कमरे में पहुंचा और उन्हें अस्पताल ले गया।

    डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में पिता-पुत्र समेत चार लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और उसमें लिखे आरोपों की जाँच शुरू कर दी गई है। मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा रही है। अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है; शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।