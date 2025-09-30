Language
    हापुड़ में 12वीं की छात्रा बनीं एक दिन की अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका के कार्यों को समझा

    By mukul mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:45 AM (IST)

    हापुड़ में मिशन सशक्तिकरण 5.0 के अंतर्गत 12वीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा सिंह ने एक दिन के लिए नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी का पद संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए और नगर पालिका के दैनिक कार्यों को समझा। आकांक्षा ने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। मिशन सशक्तिकरण 5.0 अभियान के अंतर्गत सोमवार को नगर के एक विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा आकांक्षा सिंह ने एक दिन का नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) का पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नगर पालिका में होने वाले दैनिक कार्यों को समझा। इसके अलावा उन्होंने नगर पालिका के कार्यालयों का निरीक्षण भी किया।

    एलएन पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा इंद्रगढ़ी मोहल्ले की रहने वाली आकांक्षा को सुबह करीब 11.30 बजे सरकारी गाड़ी से नगर पालिका कार्यालय में लाया गया। वहां उपस्थित अधिकारियों व सभासदों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने ईओ का पद संभाला।

    अधिकारियों व सभासदों न एक-एक कर उन्हें अपना परिचय दिया। ईओ संजय कुमार मिश्रा ने उनके बराबर में बैठकर नगर पालिका में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका में एक अध्यक्ष, एक ईओ और वर्तमान में 41 सभासद हैं। नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का पहले बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाते हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद संबंधित विकास कार्य कराए जाते हैं।

    इस दौरान लिपिक हर्ष गोयल ने शहर से संबंधित आने वाली शिकायतों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने शिकायतों को अच्छे पढ़कर और समझकर संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए।

    त्योहारी सीजन में सफाई व्यवस्था को लेकर किसी को कोई परेशानी न होने दी जाए। इसके बाद उन्होंने टैक्स, अकाउंट, निर्माण विभाग, जलकल विभाग, लाइसेंस समेत सभी विभागों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें विभागों में होने वाले कार्यों की जानकारी दी।

    इस दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक आवेश कुमार, अकाउंटेंट मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता विकास कुमार, सभासद नितिन पाराशर, विकास दयाल, अमित शर्मा मोनू बजरंग, अब्दुल मलिक, आदित्य सूद आदि उपस्थित रहे।