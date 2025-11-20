Language
    हापुड़ के धौलाना में बेसहारा गोवंश पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, इलाके में मचा हड़कंप

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में एक बेसहारा गोवंश को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। घटना पुराने थाने के पास हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने इस घटना पर रोष जताया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है।  

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में कस्बा में पुराने थाने के पास एक बेसहारा गोवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटनास्थल दूसरे समुदाय की आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण पुलिस ने एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    जानकारी के अनुसार, पुराने थाने के परिसर व आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोग अक्सर अपने पशुओं को बांधते हैं। पिछले कई दिनों से एक बेसहारा गोवंश उनके पशुओं के लिए रखे चारे को खा जाता था। जिससे कुछ पशुपालकों में नाराजगी थी।

    बुधवार देर शाम इसी नाराजगी के चलते किसी व्यक्ति ने गोवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही घायल गोवंश जलता हुआ चिल्लाकर भागते हुए पैठ के चबूतरे की ओर पहुंच गया। जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जबकि हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। गोवंश आग से बुरी तरह झुलस गया और खेतों की ओर दौड़ गया। पुलिस और गौ रक्षा दल के सदस्य उसका उपचार कराने के लिए तलाश कर रहे हैं। चूंकि घटना ऐसे क्षेत्र में हुई है। जहां दूसरे समुदाय की आबादी अधिक है। इसलिए ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।