हापुड़ के धौलाना में बेसहारा गोवंश पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, इलाके में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में कस्बा में पुराने थाने के पास एक बेसहारा गोवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटनास्थल दूसरे समुदाय की आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण पुलिस ने एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, पुराने थाने के परिसर व आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोग अक्सर अपने पशुओं को बांधते हैं। पिछले कई दिनों से एक बेसहारा गोवंश उनके पशुओं के लिए रखे चारे को खा जाता था। जिससे कुछ पशुपालकों में नाराजगी थी।

बुधवार देर शाम इसी नाराजगी के चलते किसी व्यक्ति ने गोवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही घायल गोवंश जलता हुआ चिल्लाकर भागते हुए पैठ के चबूतरे की ओर पहुंच गया। जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई।