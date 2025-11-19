Language
    Hapur News: एमबीबीएस डॉक्टर ने घर में खुद को गोली मारी, संदिग्ध हालात में मौत

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    पिलखुवा के खेड़ा गाँव में एक एमबीबीएस डॉक्टर विक्रांत सिंह राघव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना देर शाम हुई जब डॉक्टर अपने घर पर अकेले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है।

    एमबीबीएस डाक्टर ने घर में खुद को गोली मारी। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा में एक एमबीबीएस डॉक्टर की घर के अंदर गोली लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार की देर शाम की है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस वारदात से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है। इंटेलीजेंस एजेंसियों भी सक्रिय हो गई हैं।

    पुलिस के अनुसार, सरस्वती मेडिकल कालेज-अस्पताल में कार्यरत डाक्टर विक्रांत सिंह राघव उर्फ निक्की मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले थे। वह परिवार के साथ कई साल से क्षेत्र के खेड़ा गांव में रहते थे।

    बुधवार देर रात वह मेडिकल कालेज से अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर आए थे। शाम को ही उनके पिता पिता सुंदर राघव और माता सीमा राघव धौलाना स्थित रिश्तेदारी में गए थे।

    स्वजन ने बताया कि वह लगातार बेटे से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फोन नहीं मिला। इससे परेशान स्वजन रात को घर पर पहुंचे, तो डाक्टर विक्रांत अपने कमरे में खून से लथपथ हालत में मृत पड़े थे।

    उनकी दाहिनी कनपटी पर तमंचे से गोली लगी हुई थी और पास ही तमंचा पड़ा हुआ मिला। स्वजन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

    सूचना पर एएसपी विनीत भटनागर, सीओ अनीता चौहान और कोतवाली प्रभारी श्योपाल सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कमरे की बारीकी से जांच की और फारेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाने में लगी है।

    कोतवाली प्रभारी श्यौपाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच डाक्टर द्वारा खुद को गोली मारने की ओर इशारा मिल रहा है। गोली क्यों मारी गई और उसके पीछे क्या घटनाक्रम रहा, इसकी जांच की जा रही है।

    घटना स्थल की ओर आने-जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पुलिस मामले को विभिन्न् पहलुओं से जोड़कर गंभीरता से जांच कर रही है।