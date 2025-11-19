Hapur News: एमबीबीएस डॉक्टर ने घर में खुद को गोली मारी, संदिग्ध हालात में मौत

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा में एक एमबीबीएस डॉक्टर की घर के अंदर गोली लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार की देर शाम की है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस वारदात से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है। इंटेलीजेंस एजेंसियों भी सक्रिय हो गई हैं।

पुलिस के अनुसार, सरस्वती मेडिकल कालेज-अस्पताल में कार्यरत डाक्टर विक्रांत सिंह राघव उर्फ निक्की मूलरूप से हरियाणा के रहने वाले थे। वह परिवार के साथ कई साल से क्षेत्र के खेड़ा गांव में रहते थे। बुधवार देर रात वह मेडिकल कालेज से अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर आए थे। शाम को ही उनके पिता पिता सुंदर राघव और माता सीमा राघव धौलाना स्थित रिश्तेदारी में गए थे। स्वजन ने बताया कि वह लगातार बेटे से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फोन नहीं मिला। इससे परेशान स्वजन रात को घर पर पहुंचे, तो डाक्टर विक्रांत अपने कमरे में खून से लथपथ हालत में मृत पड़े थे।