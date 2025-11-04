हापुड़ में तेज रफ्तार बस ने छीनी जिंदगी, काम पर जाते युवक की हादसे में मौत

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के नया गांव चौराहे पर सोमवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

