हापुड़ में तेज रफ्तार बस ने छीनी जिंदगी, काम पर जाते युवक की हादसे में मौत
हापुड़ के पिलखुवा में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अनवरपुर गांव का रहने वाला था और डेरी में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। घटना से परिवार में शोक का माहौल है।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के नया गांव चौराहे पर सोमवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, अनवरपुर गांव के धीरज आनंदा डेरी में काम करता था। सोमवार सुबह वह रोज की तरह बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही वह नया गांव चौराहे के पास पहुंचा, सामने से आ रही तेज गति की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में धीरज सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में धीरज की मौत से कोहराम मच गया है। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है।
