Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में खूब छलक रहे जाम, पर आबकारी पुलिस फरमा रही आराम

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में आबकारी विभाग की टीम कठपुला के पास तैनात है, लेकिन चेकिंग के नाम पर आराम कर रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के इस मेले में कई शरारती तत्व शराब का सेवन करते हैं, जिसे रोकने के लिए टीम तैनात है, पर अभी तक कोई शराब की बोतल नहीं पकड़ी गई है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा मेले में कच्ची शराब एवं बाहरी शराब को रोकने के लिए आबकारी टीम को मेले से पूर्व कठपुला के पास लगाया गया है। यहां आबकारी विभाग का टैंट भी लगाया गया है। लेकिन चेकिंग के नाम पर आबकारी विभाग पूरे दिन मौज मस्ती एवं छांव में बैठकर आराम फरमा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला आस्था का केंद्र है। इसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस बीच इसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो जाते हैं, जो शराब आदि की बिक्री एवं सेवन करते हैं। इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग की टीम को तैनात किया जाता है।

    मेला मार्ग पर कठपुला के पास आबकारी विभाग का कैंप कार्यालय बना हुआ है। यहां टीम हर समय तैनात रहती है। मेले में जाने वाले 90 प्रतिशत लोग इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। 25 अक्टूबर से यहां टीम तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीम आज तक एक भी शराब की बोतल नहीं पकड़ पाई है। जबकि मेले में अनेक स्थानों पर जाम छलक रहे हैं।

    सुबह के समय ठंड होने पर टीम टैंट के आगे बैठ जाती है तो वहीं दोपहर होते ही टैंट के पीछे कुर्सी बिछाकर आराम फरमाते रहते हैं। ऐसे में आबकारी विभाग की यह कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तीन दिन पूर्व भगवंतपुर के जंगल में लीटर कच्ची शराब को जरूर विभाग ने जब्त किया था।

    यह भी पढ़ें- पिकनिक स्पॉट से कम नहीं गंगा स्नान मेला, युवा खूब कर रहे मस्ती; दिल जीत लेंगी ये तस्वीरें

    सोमवार को आबकारी कैंप से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खुले में गंगा किनारे युवा शराब का सेवन करते दिखाई दिए, जबकि वह मेले को जाने का मुख्य मार्ग हैं। आबकारी इंस्पेक्टर प्रियंका गुप्ता ने बताया कि अभी तक टीम को एक भी बोतल शराब नहीं मिली है।