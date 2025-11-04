गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में खूब छलक रहे जाम, पर आबकारी पुलिस फरमा रही आराम

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा मेले में कच्ची शराब एवं बाहरी शराब को रोकने के लिए आबकारी टीम को मेले से पूर्व कठपुला के पास लगाया गया है। यहां आबकारी विभाग का टैंट भी लगाया गया है। लेकिन चेकिंग के नाम पर आबकारी विभाग पूरे दिन मौज मस्ती एवं छांव में बैठकर आराम फरमा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला आस्था का केंद्र है। इसमें 30 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस बीच इसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो जाते हैं, जो शराब आदि की बिक्री एवं सेवन करते हैं। इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग की टीम को तैनात किया जाता है।

मेला मार्ग पर कठपुला के पास आबकारी विभाग का कैंप कार्यालय बना हुआ है। यहां टीम हर समय तैनात रहती है। मेले में जाने वाले 90 प्रतिशत लोग इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। 25 अक्टूबर से यहां टीम तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीम आज तक एक भी शराब की बोतल नहीं पकड़ पाई है। जबकि मेले में अनेक स्थानों पर जाम छलक रहे हैं।