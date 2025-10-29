2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी? शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का मंगलवार को छिजारसी टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवपाल यादव मेरठ में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा, वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जोरदार नारेबाजी कर उनका हौसला बढ़ाया।

इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा भरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी ही उसकी आवाज बनकर उभरेगी।