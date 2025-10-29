2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी? शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया

Language
    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का छिजारसी टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मेरठ जा रहे शिवपाल ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी उनकी आवाज बनेगी। कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।  

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का मंगलवार को छिजारसी टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शिवपाल यादव मेरठ में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा, वहां मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जोरदार नारेबाजी कर उनका हौसला बढ़ाया।

    इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा भरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी ही उसकी आवाज बनकर उभरेगी।

    शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और एजेंडे को मजबूती के साथ पहुंचाएं। इस अवसर पर मौजूद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु राणा और पदम सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के जोश की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी।

    इस स्वागत कार्यक्रम में अक्षांश, बबलू प्रधान, अरुण तोमर, रियाज अहमद सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।