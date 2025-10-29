गढ़ खादर मेले में पशुओं की दौड़ पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने बुग्गियां जब्त कर 9 लोगों को भेजा जेल
हापुड़ के गढ़ खादर मेले में पुलिस प्रशासन के दावों के बावजूद पशु दौड़ जारी रही। लाखों की शर्त लगने वाली इस परंपरा को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर खुलेआम दौड़ होती रही। बाद में, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने कार्रवाई करते हुए नौ बुग्गियों को जब्त किया और नौ लोगों को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया गया।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस प्रशासन के लाख दावे और कड़े बंदोबस्त के बाद भी मेले में आने वालों ने पशुओं की दौड़ का खेल शुरू हो चुका है। रोकथाम और निगरानी के लिए रास्तों में जिम्मा संभाल रही पुलिस बेबस होकर महज तमाशा देखने को मजबूर हो रही है।
महाभारत कालीन कार्तिक पूर्णिमा के मिनी कुंभ कहलाए जाने वाले गढ़ खादर मेले में आने के दौरान पशुओं की दौड़ लगाने का सिलसिला काफी अरसे से चलता आ रहा है। दौड़ को लेकर लाखों की शर्त तक लगाई जाती हैं और जीत हासिल करने की चाहत रखने वाले अपने पशुओं को साल भर घी तेल पिलाने के साथ ही उन्हें पौष्टिक अहार खिलाकर दौड़ के लिए तैयार करने में कोई खामी बाकी नहीं छोड़ते हैं।
वहीं, पशु दौड़ को रोकने के लिए इस बार पुलिस प्रशासन ने करीब एक माह पहले ही व्यापक स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दी थीं। मेला बैठक के दौरान आलाधिकारियों ने पशु दौड़ की रोकथाम के लिए हर संभव बंदोबस्त पूरे करने का दावा किया था। आलाधिकारियों ने अन्य जनपदों में भी पशु दौड़ को रुकवाने और जनपद में रास्तों पर बाधा खड़ी करने का कड़ा निर्देश दिया था।
आलाधिकारियों ने इस बार हर हाल में पशुओं की दौड़ को रोकने का दावा किया था, लेकिन सोमवार की रात में सारे दावों की पोल खुलने के साथ ही हवा में धज्जी उड़ गईं। खादर मेले में आने के दौरान दर्जनों लोग पशुओं की दौड़ कर रहे थे, जिनके आगे पीछे बाइकों पर सवार युवकों की टोली भी चल रही थीं।
पशु दौड़ का खेल खेलने वाले अति व्यस्तम दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे से होकर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस का कोई भी अधिकारी आसपास में मौजूद नहीं था। रास्तों में पशु दौड़ की रोकथाम और निगरानी को तैनात पुलिस वाले बेबस होकर महज दर्शक बनकर इसका तमाशा देखने को मजबूर नजर आए।
वहीं, देर रात्रि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने सतर्कता बरते हुए पशु दौड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौ बुग्गी को सीज कर दी और नौ लोगों पर शांति भंग की करवाई कर दी। जिन्हें एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि पशु दौड़ करने वाले तनिस्क, प्रशान्त, देवा, हिमान्शु, रोहित, आशुतोष अमित, राहुल और लीलू को शांति भंग में नौ लोगों को जेल भेज कर अग्रिम करवाई शुरू कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।