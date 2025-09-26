Language
    गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार हुआ गुलशन हत्याकांड दूसरा आरोपी, ई-रिक्शा भी बरामद

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:22 PM (IST)

    हापुड़ के वैठ गांव में हुए गुलशन परवीन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद किया है। मृतका के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पारिवारिक विवाद के चलते गुलशन की हत्या कर दी गई थी।

    गुलशन हत्याकांड में शामिल दूसरा आरोपित गिरफ्तारी

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के वैठ गांव में 15 सितंबर को गला घोटकर की गई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित को गंगा एक्सप्रेसवे के निकट से गिरफ्तार कर लिया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई- रिक्शा बरामद की है। वहीं, पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है

    थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को वैठ गांव के जंगल में बने एक कुएं से एक महिला का शव बरामद हुआ था।जिसमें जिला मेरठ के थाना मुंडाली के अजराड़ा गांव के कादिर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया था कि 14 साल पहले उसकी बहन गुलशन परवीन का निकाह सिंभावली थाना क्षेत्र के वैठ गांव के आजाद से हुआ था।

    शादी के दो वर्ष बाद से बहन को पति आजाद, ससुर हकीकत, देवर शहजाद, शेर मोहम्मद और सास जायदा ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। निकाह के बाद बहन ने पुत्री निमरा, हिबजा, अर्शी व पुत्र अर्श को जन्म दिया था। प्रताड़ना से परेशान होकर बहन करीब छह माह से मायके में रह रही थी। मामले की शिकायत बहन ने मेरठ महिला थाने में की थी। करीब एक माह पहले पुलिस ने बहन व पति और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच समझौता कराकर बहन को ससुराल ले गए थे।

    उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की रात को बहन गुलशन के अचानक गायब की सूचना मिली थी। इस संबंध में उसके पति ने 17 सितंबर को गुमशुदा की दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। 19 सितंबर की रात को बहन का शव एक कुएं से बरामद हुआ।

    इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जिसमें पति आजाद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है वहीं शुक्रवार को वारदात में शामिल दूसरे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।