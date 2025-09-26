गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार हुआ गुलशन हत्याकांड दूसरा आरोपी, ई-रिक्शा भी बरामद

हापुड़ के वैठ गांव में हुए गुलशन परवीन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गंगा एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी बरामद किया है। मृतका के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पारिवारिक विवाद के चलते गुलशन की हत्या कर दी गई थी।

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के वैठ गांव में 15 सितंबर को गला घोटकर की गई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित को गंगा एक्सप्रेसवे के निकट से गिरफ्तार कर लिया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई- रिक्शा बरामद की है। वहीं, पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को वैठ गांव के जंगल में बने एक कुएं से एक महिला का शव बरामद हुआ था।जिसमें जिला मेरठ के थाना मुंडाली के अजराड़ा गांव के कादिर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उल्लेख किया था कि 14 साल पहले उसकी बहन गुलशन परवीन का निकाह सिंभावली थाना क्षेत्र के वैठ गांव के आजाद से हुआ था।

शादी के दो वर्ष बाद से बहन को पति आजाद, ससुर हकीकत, देवर शहजाद, शेर मोहम्मद और सास जायदा ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। निकाह के बाद बहन ने पुत्री निमरा, हिबजा, अर्शी व पुत्र अर्श को जन्म दिया था। प्रताड़ना से परेशान होकर बहन करीब छह माह से मायके में रह रही थी। मामले की शिकायत बहन ने मेरठ महिला थाने में की थी। करीब एक माह पहले पुलिस ने बहन व पति और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच समझौता कराकर बहन को ससुराल ले गए थे।

उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की रात को बहन गुलशन के अचानक गायब की सूचना मिली थी। इस संबंध में उसके पति ने 17 सितंबर को गुमशुदा की दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। 19 सितंबर की रात को बहन का शव एक कुएं से बरामद हुआ।