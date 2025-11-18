SDM बने चर्चा का विषय, नीली जैकेट पहन बाइक से ही घर-घर पहुंचे; SIR को लेकर किया जागरूक

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़ तहसील क्षेत्र में एसआईआर के कार्य को लेकर सोमवार को एसडीएम ने बाइक पर बैठकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएलओ में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। जो कार्य को छोड़कर जा चुके थे। एसडीएम के निरीक्षण की खबर पहुंचते ही एसआईआर में कार्य करने वाले सतर्क हो गए।

एसडीएम श्रीराम यादव ने नगर में बाइक पर बैठकर आम आदमी की तरह नीली जैकेट पहने हुए विभिन्न वार्डों में भ्रमण को निकले तो यह चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान एसआईआर में कार्य करने वाले भी सतर्क हो गए।

एसडीएम श्रीराम यादव ने घर-घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पर दो प्रतियों में गणना फार्म उपलब्ध करवाए गए और लोगों को निर्देश दिए गए कि दोनों फार्म पूर्ण रूप से भरें, फोटो चिपकाएं और एक प्रति घर पर रखें और दूसरी बीएलओ को वापस जमा करवाएं।

अभियान में गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाने की स्थिति में जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित व्यक्ति का नाम हट सकता है। एसडीएम श्रीराम यादव ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है।

उन्होंने सभी बीएलओ को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया 2003 मतदाता सूची के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की नई व्यवस्था लागू की है। जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी बूथ लेबिल पर तैनाती की चल रही हैं।

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया तहसील क्षेत्र में 370 बूथ हैं। इन सब बूथों पर बीएलओ के साथ एक ऑफिसर की भी तैनाती की गई हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने के साथ ही नई वोट बनाने के लिए फार्म छह फार्म भी भर सकते हैं। नगर में बाइक पर बैठकर एसडीएम निरीक्षण करना चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान बीएलओ संबंधित विभागों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।