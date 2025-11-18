Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SDM बने चर्चा का विषय, नीली जैकेट पहन बाइक से ही घर-घर पहुंचे; SIR को लेकर किया जागरूक

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    हापुड़ में एसडीएम ने एसआईआर कार्य का बाइक से औचक निरीक्षण किया, जिससे बीएलओ में अफरा-तफरी मच गई। एसडीएम श्रीराम यादव ने घर-घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर की जानकारी दी और फार्म भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने पर मतदाता सूची से नाम हट सकता है। एसडीएम ने बीएलओ को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़ तहसील क्षेत्र में एसआईआर के कार्य को लेकर सोमवार को एसडीएम ने बाइक पर बैठकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएलओ में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। जो कार्य को छोड़कर जा चुके थे। एसडीएम के निरीक्षण की खबर पहुंचते ही एसआईआर में कार्य करने वाले सतर्क हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम श्रीराम यादव ने नगर में बाइक पर बैठकर आम आदमी की तरह नीली जैकेट पहने हुए विभिन्न वार्डों में भ्रमण को निकले तो यह चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान एसआईआर में कार्य करने वाले भी सतर्क हो गए।

    एसडीएम श्रीराम यादव ने घर-घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर पर दो प्रतियों में गणना फार्म उपलब्ध करवाए गए और लोगों को निर्देश दिए गए कि दोनों फार्म पूर्ण रूप से भरें, फोटो चिपकाएं और एक प्रति घर पर रखें और दूसरी बीएलओ को वापस जमा करवाएं।

    अभियान में गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाने की स्थिति में जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित व्यक्ति का नाम हट सकता है। एसडीएम श्रीराम यादव ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है।

    उन्होंने सभी बीएलओ को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया 2003 मतदाता सूची के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की नई व्यवस्था लागू की है। जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी बूथ लेबिल पर तैनाती की चल रही हैं।

    एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया तहसील क्षेत्र में 370 बूथ हैं। इन सब बूथों पर बीएलओ के साथ एक ऑफिसर की भी तैनाती की गई हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने के साथ ही नई वोट बनाने के लिए फार्म छह फार्म भी भर सकते हैं। नगर में बाइक पर बैठकर एसडीएम निरीक्षण करना चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान बीएलओ संबंधित विभागों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

    यह भी पढ़ें- 5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपियों के घर की कुर्की, वाशिंग मशीन-पंखे समेत सारा सामान कुर्क

    इस दौरान उन्होंने एसआईआर की मतदाताओ को फार्म भरने की और जमा करने की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा एसआईआर में लापरवाही बरती न जाए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और युवा वर्गों को आगे बढ़कर एसआईआर के कार्य में बीएलओ के साथ मददगार बनने की बात कही।

    एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया एसआईआर के कार्य को लेकर बीएलओ को कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समय से पहले जाने वाली की समीक्षा की जा रही। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने समयानुसार और निष्पक्ष ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों की सूची तैयार की जा रही हैं जल्दी ही और ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी।