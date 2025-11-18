5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपियों के घर की कुर्की, वाशिंग मशीन-पंखे समेत सारा सामान कुर्क

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कई गांवों में दवाई फैक्ट्री के नाम पर अनेक लोगों से पांच करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले दो आरोपियों के घरों की सोमवार को कुर्की की गई।

बहादुरगढ़ क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने दवाई फैक्ट्री के नाम पर अनेक लोगों से पांच करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। इस मामले में सलारपुर के रहने वाले सुमित एवं विनीत सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।