    5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपियों के घर की कुर्की, वाशिंग मशीन-पंखे समेत सारा सामान कुर्क

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में दवाई फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले दो आरोपियों के घरों पर कुर्की की गई। सलारपुर के सुमित और विनीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उनके घरों से एसी, वाशिंग मशीन, फ्रिज समेत कई सामान जब्त किए। इस कार्रवाई से अन्य आरोपियों में दहशत है।

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कई गांवों में दवाई फैक्ट्री के नाम पर अनेक लोगों से पांच करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले दो आरोपियों के घरों की सोमवार को कुर्की की गई।

    बहादुरगढ़ क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने दवाई फैक्ट्री के नाम पर अनेक लोगों से पांच करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। इस मामले में सलारपुर के रहने वाले सुमित एवं विनीत सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

    सोमवार को कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने सुमित एवं विनीत के घर की कुर्की की। कुर्की इस कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई।

    इसमें एसी, डबल बैड, वाशिंग मशीन, सौलर पैनल, पंखे, फ्रिज, संदूक आदि अन्य सामान को कुर्क कर लिया। इस कार्रवाई के बाद अन्य आरोपियों में अफरा-तफरी मची हुई है।

     