बिना फिटनेस के दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर एक्शन, स्कूल संचालकों को जारी किए नोटिस
हापुड़ में एआरटीओ विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान, बिना फिटनेस के चल रहे दो स्कूली वाहनों समेत 19 वाहनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) न होने या गलत नंबर प्लेट लगे होने के कारण कई वाहनों का चालान किया। स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सहायक संभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) द्वारा जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को अधिकारियों द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान दो स्कूली वाहनों समेत 19 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूली वाहन बिना फिटनेस संचालित हो रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए है।
अभियान चलाने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे व यात्रीकर अधिकारी आशुतोष कुमार उपाध्याय सोमवार की सुबह से ही सड़कों पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया। रमेश कुमार चौबे ने अभियान के दौरान 17 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या गलत नंबर प्लेट लगी हुई थीं। इन सभी वाहनों का चालान किया गया है।
वहीं, दूसरी ओर दो स्कूली वाहनों को रोककर उनके फिटनेस व परमिट की जांच की गई। दोनों वाहन चालक उसे नहीं दिखा सके। जांच करने पर पता चला कि वह बिना फिटनेस के ही संचालित हो रहे थे। दोनों स्कूली वाहनों को देहात थाने में बंद करा दिया गया है। साथ ही दोनों स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों स्कूल के संचालक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वह बिना फिटनेस के वाहन का संचालन क्यों करा रहे हैं।
आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान 9 नवंबर से चलाया जा रहा है। तब से लेक अब तक एचएसआरपी न होने या गलत नंबर प्लेट लगे होने के चलते 98 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी हाल में नियमों के विरुद्ध वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। यह अभियान पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपने वाहनों को नियम अनुसार ही संचालन कराने के लिए अपील की है।
