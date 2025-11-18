बिना फिटनेस के दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर एक्शन, स्कूल संचालकों को जारी किए नोटिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सहायक संभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) द्वारा जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को अधिकारियों द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान दो स्कूली वाहनों समेत 19 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूली वाहन बिना फिटनेस संचालित हो रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान चलाने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे व यात्रीकर अधिकारी आशुतोष कुमार उपाध्याय सोमवार की सुबह से ही सड़कों पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया। रमेश कुमार चौबे ने अभियान के दौरान 17 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या गलत नंबर प्लेट लगी हुई थीं। इन सभी वाहनों का चालान किया गया है।