Bulldozer Action: हापुड़ में आशियानों पर जमकर गरजा बुलडोजर, मिट्टी में मिल गई दो कॉलोनी

जागरण संवाददाता, हापुड़। Bulldozer Action हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के साथ दो अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें