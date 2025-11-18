Bulldozer Action: हापुड़ में आशियानों पर जमकर गरजा बुलडोजर, मिट्टी में मिल गई दो कॉलोनी
Bulldozer Action in Hapur हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने हापुड़ देहात पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। असौड़ा दोयमी रोड और असौड़ा गांव में दो अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि इनके मानचित्र स्वीकृत नहीं थे। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, हापुड़। Bulldozer Action हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के साथ दो अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है।
प्राधिकरण की टीम ने असौड़ा दोयमी रोड पर हर्ष ट्रेडर्स के सामने इंदु शर्मा, विशाल गोयल व मनोज शर्मा की 8000 वर्ग मीटर अवैध प्लॉटिंग, ग्राम असौड़ा में ब्रजमोहन की 7000 वर्ग मीटर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। दोनों स्थानों पर मानचित्र स्वीकृत नहीं थी।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में 67 गांवों को HPDA में स्थानांतरण कराने की उठी मांग, तीन दिन पहले CM योगी से भी हुई चर्चा
टीम में प्रभारी प्रवर्तन ऋषि कुमार शर्मा, अवर अभियान सत्यवीर सिंह एवं प्राधिकरण का सचल दस्ता मौजूद था। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अवैध निर्माण व विकास कार्यों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। हालांकि, सचिव के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि जब बार-बार एक ही बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण किया जाता है तो प्राधिकरण के पास प्रभावी कार्रवाई का विकल्प क्या है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।