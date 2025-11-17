हापुड़ में 67 गांवों को HPDA में स्थानांतरण कराने की उठी मांग, तीन दिन पहले CM योगी से भी हुई चर्चा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर ने कहा कि धौलाना तहसील क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि की धारा 80 नहीं की जाती हैं। जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि का उपयोग उपयोग में नहीं लाई जा पा रही है। पिछले दो वर्षों की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 467 फाइलों को निरस्त कर दिया गया है।

रमेश चंद तोमर रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धौलाना तहसील क्षेत्र के 67 गांवों की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिसूचित कर दी गई है। इन गांवों की भूमि पर यदि उद्योग लगाने को सोचना भी जाता है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों को एनओसी जारी नहीं की जाती है। जिसके कारण उद्यमियों समेत वहां के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की है कि धौलाना के गांवों की भूमि को एचपीडीए में स्थानांतरित किया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो आगामी छह माह में ही यहां पर हजारों की संख्या में उद्योग लगेंगे। जिससे लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और साथ ही सरकार को उससे करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।