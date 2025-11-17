24 घंटे में घर के अंधेरे से मिला छुटकारा, DM के काम करने का तरीका देख भावुक हुई बुजुर्ग महिला

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस के दिन एक महिला अपने बेटे मंदबुद्धि के साथ तहसील में पहुंची थी। जिसने डीएम की कार्य करने की कार्यशैली देखी तो भावुक हो गई और बोली साहब आप पर ही उम्मीद टिकी हुई है। डीएम अभिषेक पांडेय ने अपने अंदाज में कहा बताओ माता जी क्या परेशानी है। पीड़ित महिला रेखा ने कहा साहब बेटा मंदबुद्धि है और घर पर अंधेरा रहता हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव करीमपुर में बाहरी छोर पर मकान बना हुआ हैं। करीब एक माह हो गया। कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही हैं। महिला रेखा ने कहा साहब ऊर्जा निगम के बार-बार चक्कर काटकर थक चुकी हूं। ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की है कि लेकिन, उन्होंने बिजली कनेक्शन नहीं दिया है।

पीड़ित महिला को पुराना बकाया बिल जमा करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता था। जब डीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि समाधान दिवस में आई शिकायत का निस्तारण मैं खुद करता हुं। मुझे पीड़ित महिला के घर 24 घंटे में उजाला चाहिए। यह बात सुनकर विभाग के अधिकारियों ने महिला के घर पर दौड़ लगानी शुरू कर दी और 24 घंटे में महिला को घर से अंधेरे से छुटकारा मिल गया।

पीड़ित महिला ने डीएम अभिषेक पांडेय की प्रशंसा करते हुए कहा ऐसे अधिकारियों से न्याय मिलने की उम्मीद रहती हैं। बता दिया जाए कि विभाग की लापवाही के कारण सैकड़ों घरों में बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तहसील क्षेत्र के कुछ उपभोक्ता परेशान होकर उपकेंद्रों का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी दूरी और दस्तावेज की कमी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।