Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR को लेकर कितने गंभीर हैं अधिकारी-कर्मचारी, मीटिंग में DM का पारा हुआ हाई; 79 को जारी किए नोटिस

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    हापुड़ में, विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में 79 बीएलओ अनुपस्थित रहे। डीएम अभिषेक पांडेय ने इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा और घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में चल रहे विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के अंतर्गत रविवार को नगर पालिका सभागार में एआइओ व बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया।

    डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीडीओ श्रुति सिंह, एबीएसए देशराज समेत कुल 79 बीएलओ अनुपस्थित रहे। इस पर डीएम अभिषेक पांडेय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी को नोटिस जारी कर कारण बताने के निर्देश दिए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम अभिषेक पांडेय ने सभी को बताया कि एसआइआर के अंतर्गत 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। चार दिसंबर तक मतदाता के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगे। निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन नौ दिसंबर को होगा। नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक दावे आपत्तियां दाखिल प्राप्त की जाएंगी।

    बताया गया कि नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

    यह भी पढ़ें- मौत झूठी और मारपीट सच्ची... दुख बांटने गए तो पिटाई, एक शादी की कई कहानी

    इस दौरान हापुड़ विधानसभा में एआरओ का काम संभालने वाली खंड विकास अधिकारी श्रुति सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी देशराज सिंह अनुपस्थित पाए गए। साथ ही 397 बीएलओ में से 79 बीएलओ भी अनुपस्थित रहे। जिस पर उन्होंने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि यदि उनका कारण असंतोषजनक पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।