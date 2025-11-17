SIR को लेकर कितने गंभीर हैं अधिकारी-कर्मचारी, मीटिंग में DM का पारा हुआ हाई; 79 को जारी किए नोटिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में चल रहे विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के अंतर्गत रविवार को नगर पालिका सभागार में एआइओ व बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम अभिषेक पांडेय की अध्यक्षा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीडीओ श्रुति सिंह, एबीएसए देशराज समेत कुल 79 बीएलओ अनुपस्थित रहे। इस पर डीएम अभिषेक पांडेय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी को नोटिस जारी कर कारण बताने के निर्देश दिए है।

डीएम अभिषेक पांडेय ने सभी को बताया कि एसआइआर के अंतर्गत 2025 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। चार दिसंबर तक मतदाता के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगे। निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन नौ दिसंबर को होगा। नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक दावे आपत्तियां दाखिल प्राप्त की जाएंगी।