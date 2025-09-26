हमले में सिर की नस फटी... प्राइवेट पार्ट पर भी ताबड़तोड़ वार, जलेबी क्यों बनी संजय की मौत की वजह?

हापुड़ के अठसैनी गांव में जलेबी के विवाद में संजय नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है जो सिर में चोट लगने के कारण हुआ था। मृतक के भाई ने गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के अठसैनी गांव में उधार जलेबी नहीं देने को लेकर झगड़े में संजय की मौत के मामले में सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। संजय की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में घातक चोट का लगना आया था। झगड़े के दौरान उनके सिर पर वार किया गया था। वहीं जोरदार धक्का दिया गया, जिससे उनका सिर दीवार से टकरा गया था। इससे संजय के सिर की नस फट गई थी, जिससे उसकी मौत हुई।

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अठसैनी गांव में रहने वाले संजय की बुधवार को मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई सुंदर ने गांव के ही रहने वाले सात लोगों राजवीर, सतवीर, संजीव, अमित, अजीत, अंकित और प्रिंस पर जलेबी नहीं देने से नाराज होकर संजय की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।