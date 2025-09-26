हमले में सिर की नस फटी... प्राइवेट पार्ट पर भी ताबड़तोड़ वार, जलेबी क्यों बनी संजय की मौत की वजह?

Language
    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:08 PM (IST)

    हापुड़ के अठसैनी गांव में जलेबी के विवाद में संजय नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है जो सिर में चोट लगने के कारण हुआ था। मृतक के भाई ने गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दिमाग की नस के चलते हुई संजय की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के अठसैनी गांव में उधार जलेबी नहीं देने को लेकर झगड़े में संजय की मौत के मामले में सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।

    संजय की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में घातक चोट का लगना आया था। झगड़े के दौरान उनके सिर पर वार किया गया था। वहीं जोरदार धक्का दिया गया, जिससे उनका सिर दीवार से टकरा गया था। इससे संजय के सिर की नस फट गई थी, जिससे उसकी मौत हुई।

    गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अठसैनी गांव में रहने वाले संजय की बुधवार को मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई सुंदर ने गांव के ही रहने वाले सात लोगों राजवीर, सतवीर, संजीव, अमित, अजीत, अंकित और प्रिंस पर जलेबी नहीं देने से नाराज होकर संजय की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

    परिजनों ने बताया कि घटना के दौरान आरोपितों ने उसके सिर पर वार किया था। वहीं धक्का देने से सिर दीवार में देकर मारा था। इसके बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर गया था। बावजूद इसके आरोपित संजय के प्राइवेट पार्ट आदि पर प्रहार करते रहे।

    इस घटना के बाद मौके पर एएसपी सहित तीन थानों की पुलिस एवं फोरेंसिक टीम पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर पर घातक चाेट लगने से दिमाग की नस फटना (ब्रेन हेमरेज) आया है।