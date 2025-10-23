समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल, लखनऊ तक बड़े नेताओं में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़ा वॉट्सएप ग्रुप “समाजवादी पार्टी परिवार” बुधवार देर रात सुर्खियों में आ गया। उस ग्रुप में अश्लील वीडियो और एक आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इससे चंद मिनटों में ही ग्रुप में अफरातफरी मच गई।

महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को कॉल करके जानकारी करनी शुरू कर दी। सवाल उठाने लगे कि “यह किसने भेज दिया?”, इसको “तुरंत हटाओ!” और “ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी!” आदि। वीडियो वायरल होते ही इस ग्रुप के स्क्रीनशॉट अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और अन्य वॉट्सएप ग्रुप पर वायरल होने लगे। अब यह मामला “सपा ब्लू फिल्म कांड” के नाम से ट्रेंड कर रहा है, जिससे न सिर्फ जिले बल्कि प्रदेश तक संगठन में हड़कंप मचा है।

यह है मामला यह “समाजवादी पार्टी परिवार” नाम वाले ग्रुप में सपा के जिला, नगर और ब्लाक स्तर के ज्यादातर पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। देर रात अचानक एक कार्यकर्ता के नंबर से पहले एक अश्लील वीडियो और फिर एक महिला की आवाज में आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप डाली गई। इससे कुछ क्षणों के लिए सभी कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए। फिर धीरे-धीरे ग्रुप में हंगामा मचना शुरू हो गया।

वहीं, कई सदस्यों ने एडमिन को टैग कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। महिला कार्यकर्ताओं ने इसे “संगठन की मर्यादा के साथ खिलवाड़” बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा- “यह सपा की छवि को धूमिल करने की सोची-समझी साजिश है।”

एडमिन से जवाब तलब मामले की गंभीरता को देखते हुए सपा जिला संगठन ने ग्रुप एडमिन से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही, साइबर सेल को उस नंबर की जांच सौंपी गई है, जिससे वीडियो भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक, वीडियो भेजने वाले नंबर को फिलहाल ग्रुप से हटा दिया गया है। वरिष्ठ सपा नेताओं का कहना है कि यह घटना पार्टी की अनुशासन नीति पर बड़ा धब्बा है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।