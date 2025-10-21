गंगा मेला की तैयारियों में सामने आया भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री देख विधायक ने जताई नाराजगी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा मेला में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की तैयारी में सड़क की मरम्मत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मेला रोड पर सड़क की मरम्मत में घटिया सामग्री लगाए जाने पर विधायक ने नाराजगी जताई।

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला का आयोजन किया जाता है। मेला के कम समय रहने पर ही कार्य कराए जाते है। जी हां जिला अधिकारी ने अभिषेक पांडे ने इस साल मेला को खूबसूरती देने की सोच के साथ काम किया मगर परवान नहीं चढ़ उस रहा है।

मेरठ रोड की पांच किमी सड़क पांच साल से गड्ढों के बीच हैं।

मेला रोड जो दो जनपदों के करीब 40 हजार आबादी को जोड़ती है एक साल से जर्जर हालात में है। विधायक के फार्म हाउस पर जाने के लिए गड्ढों के बीच परेशानी से जाना पड़ता है। सैंकड़ों स्कूली बच्चों को कितनी दिक्कत होती है सोचने मात्र हैं बयान नहीं किया जा सकता है।