हापुड़ में जलभराव से राहत, पर कीचड़ ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें; खेतों में जाने में हो रही दिक्कत

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गंगा की तलहटी में रहने वाले लोगों को जलभराव से राहत मिल गई है, लेकिन रास्तों एवं खेतों में फैली कीचड़ के कारण किसानों के सामने अभी भी मुसीबत बनी हुई है। इसी के साथ कीचड़ के कारण कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर भी परेशानी खड़ी होने की संभावना बन रही है।

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे करीब एक दर्जन से अधिक गांवों में करीब 40 हजार से अधिक लोग रहते हैं। इस वर्ष करीब डेढ़ माह तक बाढ़ एवं जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछले दस दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जलभराव के बाद खेतों एवं रास्तों पर फैली कीचड़ ने यहां के लोगों के सामने नई मुसीबत पैदा कर दी है।