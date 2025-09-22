Language
    Hapur: माफिया रात में कर रहे बड़ा खेल, सफेदपोश और अधिकारी मूंद लेते हैं आंखें

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:57 PM (IST)

    हापुड़ जिले में रामलीला मंचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस की गाड़ी अचानक बंद हो गई। चालक के प्रयास विफल होने पर स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। इस घटना ने पुलिस की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि नए वाहनों के बावजूद देखभाल में लापरवाही के चलते अपराध नियंत्रण में बाधा आ सकती है।

    हापुड़ में रामलाली मंचन के दौरान पुलिस की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस की गाड़ी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, रामलीला मंचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने गई पुलिस की कार ही थककर रुक गई। चालक ने कार को स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी।

    इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से धक्का लगवाकर गाड़ी को स्टार्ट कराया। ऐसे में यदि कोई अपराध हो जाए तो पुलिस का समय से पहुंचना असंभव हो जाएगा।

    बताया गया कि जिलेभर में पुलिस को नए वाहन मिले हुए हैं। उसके बावजूद चालक वाहन की देखभाल में लापरवाही करते हैं। जिससे नए वाहन ही खटारा होने लगे हैं। इससे पुलिस की क्षमता और अपराध नियंत्रण की सक्रियता पर सवालिया निशान लग रहे हैं।