विधायक जी! अपने गांव की ही सड़क नहीं बनवा पा रहे... सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा?

गढ़मुक्तेश्वर में विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया के कार्यालय तक जाने वाली सड़क (मेला रोड) की जर्जर हालत पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जब विधायक अपनी ही सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं तो वे आम जनता की सड़कों का क्या ध्यान रखेंगे। गंगा स्नान मेला नजदीक है और ऐसे में सड़क की खराब हालत चिंता का विषय है।

ओम प्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। आम जनता विकास कार्यों के लिए विधायकों की ओर देखती है। जर्जर सड़क, अटे पड़े नाले, बेपटरी विद्युत आपूर्ति, गन्ना भुगतान और खाद-बीज से परेशान लोग विधायकों के यहीं पर गुहार लगाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर आती हैं।

वहीं, क्षेत्र के लोग जब परेशान हो उठते हैं, जब देखते हैं कि विधायक के आवास-कैंप कार्यालय की ओर जाने वाली मेला रोड ही जर्जर पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जनप्रतिनिधि अपनी ही सड़कों को ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तब आमजनता की सड़कों को वह क्योंकर बनवा पाएंगे।

विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया सप्ताह में तीन दिन शुक्रवार,शनिवार और रविवार को सुबह दस से बारह बजे तक अपने कार्यालय पर फार्म हाउस में जनता दरबार लगाते हैं। अपनी समस्या लेकर लोग पहुंचते हैं। तो सड़क के गहरे गड्ढों में मुश्किल होती है। मेला रोड फार्म हाउस पर जाती है तो गड्ढों और जल भराव के बीच गुजरना होता है।

समस्या सुनकर समाधान कराते है। विधायक अपने यहां को जाने वाली मेला रोड को ही ठीक नहीं करा पाए तो अन्य सड़कों का जिक्र भी लोग नहीं करते हैं। मेरठ रोड की शिकायत करते करते लोग थक गए हैं। पौराणिक राजकीय गंगा स्नान मेला नजदीक आ गया है। मेला की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। मगर गंगा की तलहटी के जंगल में जल भराव है। जो मेला की तैयारी में एक चुनौती भी है।

बताया गया कि आठ साल पहले राजकीय गंगा स्नान मेला घोषित किए जाने के बाद अभी तक गंगा पुल बना, घाट भी नहीं बना, हद उस समय हो रही है उसके बाद मेला रोड का निर्माण भी नहीं हुआ। विधायक को बार बार कहने के बाद भी अपनी सड़क तीन साल में नहीं बनवा पाए है। गंगा स्नान मेला में 30 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। श्रद्धालुओं का सैलाब के साथ वाहनों की अधिकता के जाम से जूझना पड़ता है।

ग्रामीणों का है कहना लाठीरा ग्राम प्रधान निरंजन सिंह का कहना है नालों की सफाई नहीं कराई गई जलभराव से जूझना पड़ रहा है। विधायक अपने कार्यालय की मेला सड़क भी नहीं बनवा पाए। - नागरिकों का कथन समाज सेवी इंद्रजीत सिंह सोलंकी का कहना है गंगा की बाढ़ में मेला रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कई साल से मेला सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है मेला नजदीक है। मेला से पहले समय से सड़क का निर्माण होना चाहिए।