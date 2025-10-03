Language
    अंकल मेरी मदद करो...इतना सुनते ही तुरंत कुर्सी छोड़ स्कूल पहुंचे थानेदार

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    हापुड़ के थाना धौलाना प्रभारी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत वाल्मीकि बस्ती में दिव्यांग दंपती की बेटी की मदद की। बच्ची ने फोन पर अपनी पढ़ाई की समस्या बताई जिसके बाद थानेदार ने स्कूल जाकर उसकी फीस और किताबों का इंतजाम किया। पुलिस ने परिवार को राशन भी दिया और उनकी आर्थिक मदद की। थानेदार ने कहा मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    अंकल मेरी मदद करो...इतना सुनते ही विद्यालय पहुंचे थानेदार

    जागरण संवाददाता, हापुड़।  मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण में थाना धौलाना प्रभारी ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो दिल को छू लेने वाली है। एक मासूम की काॅल ने उन्हें तुरंत हरकत में ला दिया। इसके बाद वाल्मीकि बस्ती के दिव्यांग दंपती की सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी की समस्याओं का समाधान करने के लिए वह तुरंत विद्यालय पहुंचे।  छात्रा को पढ़ाई सामग्री दिलाई और उसके माता-पिता की आर्थिक मदद भी की। 

    आर्थिक रूप से परेशान है परिवार

    वाल्मीकि बस्ती के दिव्यांग दंपती ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनकी मासूम पुत्री कक्षा सात की छात्रा है। कुछ दिनों से बेटी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं से जूझ रही थी। इसके लिए शनिवार को बेटी ने काॅल कर थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार से की। काॅल पर छात्रा की तकलीफ सुनकर थानेदार का दिल भर आया। वह सब काम छोड़ मिशन शक्ति की प्रभारी महिला उपनिरीक्षक रक्षा सिंह और अन्य टीम के साथ वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे।

    वहां उन्होंने परिवार की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद बच्ची को विद्यालय ले जाकर प्रबंधन से बातचीत की और उसकी पढ़ाई से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण कराया। स्कूल फीस, किताबों और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद की गई, ताकि बच्ची बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सके।

    बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण को बढ़ावा

    पुलिस टीम ने न केवल बच्ची की शिक्षा का ध्यान रखा, बल्कि परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने परिवार को राशन उपलब्ध करवाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करने में सहायता की। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

    अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भी तत्पर है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित न रहे। इस परिवार की मदद कर हमें बेहद खुशी हुई है।

