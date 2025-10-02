Language
    हापुड़ में पत्नी ने मायके वालों संग मिलकर पति की जहर खिलाकर की हत्या, पहले घर से सड़क तक जमकर पीटा

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:53 PM (IST)

    हापुड़ के एक गांव में पत्नी और उसके परिवार वालों ने मिलकर पति को पीटा और उसे जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की मां के अनुसार शादी के बाद से ही पत्नी झगड़ा करती थी। पुलिस ने पत्नी समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है।

    पत्नी ने मायके वालों संग मिलकर पति को पीटा, जहरीला पदार्थ खिलाकर की हत्या

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव इम्टौरी में बुधवार दोपहर मायके पक्ष के लोगों संग मिलकर पत्नी ने पति को बेरहमी से पीटा। फिर उसे घर से घसीटकर बाहर ले आए और सड़क पर गिराकर लात-घूसों से हमला किया। जान बचाकर पीड़ित वहां से भाग निकला। इस पर आरोपितों ने उसे दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इतना ही नहीं उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया और फरार हो गए। स्वजन ने युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत सात नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    आए-दिन पति सोनू से विवाद करने लगी

    गांव इम्टौरी की सुखवीरी ने बताया कि काफी समय पहले उसके पति मूलचंद का देहांत हो चुका है। वह अपने दो विक्षिप्त पुत्र संजय व राजीव के साथ रहती है। जबकि उसका तीसरा पुत्र सोनू (33 वर्षीय) अपनी पत्नी संतोष के साथ गांव स्थित अलग मकान में रहता था। माह नवंबर 2024 में सोनू की शादी जिला बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के गांव मांचीपुर की संतोष से हुई थी। शादी के बाद से ही संतोष ने पीड़िता व उसके स्वजन को परेशान करना शुरू कर दिया। आए-दिन वह अपने पति सोनू के साथ विवाद करने लगी। बुधवार को खाने के लेकर संतोष व सोनू के बीच विवाद हो गया।

    जान बचाने के लिए दौड़ लगाई

    इसकी जानकारी उसने अपने मायके वालों की दी। बुधवार शाम सोनू का ससुर पिता टेक चंद , सास कृपली, साला केशव व ऋषभ उर्फ निखिल, साढ़ू कोतवाली बुंदशहर नगर के मूडाखेड़ा का ऋषि उर्फ ऋषभ और योगेश इम्टौरी में पहुंचे। आरोपितों ने घर में घुसकर सोनू के साथ गाली-गलौज की।

    विरोध पर संतोष व उसके स्वजन ने सोनू को लाठी-डंडों और बेल्ट से पीटा। इसी बीच आरोपित सोनू को घसीटकर घर के बाहर रास्ते पर ले आए। जहां उसे नीचे गिराकर लात-घूसों से पीटा। जान बचाने के लिए उसने दौड़ लगा दी। इस पर आरोपितों ने दौड़ा-दौड़ा कर उसके साथ मारपीट की और जहरीला पदार्थ खिला दिया। मामले की जानकारी पर पीड़िता स्वजन संग मौके पर पहुंची। इसी बीच सोनू वहां से चला गया।

    ग्रामीण व दोस्तों ने सोनू को खोजा

    सोनू के घर से जाने के बाद ग्रामीणों व उसके दोस्तों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसे गांव के पास से खोज लिया गया। उसने ग्रामीणों व स्वजन को आरोपितों द्वारा उसे जहर दिए जाने की बात बताई थी। जिसके बाद स्वजन व ग्रामीण सोनू को लेकर हापुड़ के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    बोले जिम्मेदार...

    - मामले में सोनू की पत्नी समेत सात नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    -ज्ञानंजय सिंह, एसपी

