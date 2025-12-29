Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हापुड़ के गांधी रोड पर दिन भर लगा जाम, एलिवेटेड पुल पर भी थमी रही वाहनों की रफ्तार; लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:49 PM (IST)

    पिलखुवा के गांधी रोड पर दिनभर भीषण जाम लगा रहा, जिससे एलिवेटेड पुल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वाहनों की अधिक संख्या, अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    गांधी रोड पर वाहनों की अधिक संख्या के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। शहर के प्रमुख मार्ग गांधी रोड पर वाहनों की अत्यधिक संख्या के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम का असर एलिवेटेड पुल तक दिखाई दिया, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और रफ्तार थमी रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से ही गांधी रोड पर यातायात दबाव बढ़ने लगा। सड़क किनारे खड़े वाहनों, ई रिक्शा और निजी साधनों की भरमार के कारण मार्ग संकरा हो गया। नतीजतन वाहन रेंगते नजर आए और लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी।

    अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गांधी रोड पर वाहनों की संख्या क्षमता से अधिक हो गई थी। अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग भी जाम का बड़ा कारण रही। नगर प्रशासन द्वारा जल्द ही व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

    सीओ अनीता चौहान ने बताया कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर लगाया गया। गांधी रोड और एलिवेटेड पुल दोनों स्थानों पर यातायात को नियंत्रित किया गया, ताकि हालात सामान्य किए जा सकें। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वाहन निर्धारित स्थानों पर ही खड़े करें और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे शहर में जाम की समस्या से राहत मिल सके।