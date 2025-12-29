हापुड़ के गांधी रोड पर दिन भर लगा जाम, एलिवेटेड पुल पर भी थमी रही वाहनों की रफ्तार; लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। शहर के प्रमुख मार्ग गांधी रोड पर वाहनों की अत्यधिक संख्या के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम का असर एलिवेटेड पुल तक दिखाई दिया, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और रफ्तार थमी रही।

सुबह से ही गांधी रोड पर यातायात दबाव बढ़ने लगा। सड़क किनारे खड़े वाहनों, ई रिक्शा और निजी साधनों की भरमार के कारण मार्ग संकरा हो गया। नतीजतन वाहन रेंगते नजर आए और लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी।

अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गांधी रोड पर वाहनों की संख्या क्षमता से अधिक हो गई थी। अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग भी जाम का बड़ा कारण रही। नगर प्रशासन द्वारा जल्द ही व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे।