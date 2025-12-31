Language
    हापुड़ में गंदगी पर भड़के सभासद अंशुल मित्तल, अधिकारियों को दी चेतावनी

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अंशुल मित्तल ने व्यस्त मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नगर प ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर के व्यस्त मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी को लेकर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं सभासद अंशुल मित्तल ने कड़ी नाराजगी जताई।

    वहीं, लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद नगर पालिका के अधिकारियों के साथ उन्होंने चंडी फाटक और गांधी बाजार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। चंडी फाटक के पास सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर और दुर्गंध से हालात बिगड़े मिले, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही थी।

    गांधी बाजार में स्थित पार्क और शौचालयों की सफाई व्यवस्था भी संतोष जनक नहीं पाई गई। इस पर सभासद अंशुल मित्तल ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि नगर के मुख्य मार्ग और बाजार गंदगी के ढेर नहीं बनने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह और सफाई निरीक्षक दीपक कुमार ने संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सफाई कराने, कचरा नियमित उठाने और शौचालयों की दैनिक सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने कहा कि सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण से लोगों को शीघ्र सुधार की उम्मीद जगी है।