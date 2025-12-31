हापुड़ में गंदगी पर भड़के सभासद अंशुल मित्तल, अधिकारियों को दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर के व्यस्त मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी को लेकर भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं सभासद अंशुल मित्तल ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं, लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद नगर पालिका के अधिकारियों के साथ उन्होंने चंडी फाटक और गांधी बाजार क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। चंडी फाटक के पास सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर और दुर्गंध से हालात बिगड़े मिले, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही थी।

गांधी बाजार में स्थित पार्क और शौचालयों की सफाई व्यवस्था भी संतोष जनक नहीं पाई गई। इस पर सभासद अंशुल मित्तल ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि नगर के मुख्य मार्ग और बाजार गंदगी के ढेर नहीं बनने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।