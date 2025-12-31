Language
    नए साल के जश्न की तैयारी, बाजार में जमकर हुई खरीदारी; होटल और रेस्टोरेंट में बुकिंग के लिए मची होड़

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    हापुड़ में लोग साल 2026 के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। आज बुधवार को नए साल का जश्न मनाया जाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर लोग पार्टी की तैयारी मे ...और पढ़ें

    न्यू ईयर को लेकर सजाया गया आरके रेस्टोरेंट। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए लोग पिछले काफी समय से तैयारियां करने में जुटे हुए थे। अब बुधवार (आज) को वह दिन आ गया, जिसका लोग करीब दस दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज लोग नए साल के जश्न में लोग डूब जाएंगे।

    बताया कि हर किसी ने नए साल के जश्न के लिए अपने-अपने प्लान सेट कर लिए हैं। किसी ने अपने दोस्तों के साथ, तो किसी ने परिवार के साथ मिलकर न्यू ईयर का जश्न मनाने की तैयारी की हुई है। कई लोगों ने देर रात 12 बजते ही आतिशबाजी करने की भी तैयारी की है।

    कुछ ही घंटों बाद वो घड़ी आ जाएगी, जब पुराने साल को लोग अलविदा बोलकर नए साल का स्वागत करेंगे। इस पल को यादगार बनाने के लिए सभी लोग अपने स्तर पर तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। किसी ने होटल में तो किसी ने रेस्ट्रोरेंट में अपनी बुकिंग कराई है। कोई अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर तो कोई अपने परिवार के साथ घर में ही व्यंजन बनाकर उसका लुत्फ उठाकर इस पल का लुत्फ उठाने की तैयारी की है।

    शनिवार को देर रात 12 बजते ही लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देना शुरू कर देंगे। इसके लिए सबसे अधिक उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है। कुछ युवाओं ने शहर से बाहर दिल्ली या नोएडा जाकर पार्टी करने की तैयारी की है।

    इसके अलावा लोगों ने गली-मोहल्लों और अपने घरों की छत पर भी पार्टी करने की तैयारी की है। इसको लेकर शहर के अधिकांश संचालकों के तेज ध्वनि यंत्र बुक हो चुके हैं। संचालक सोनू ने बताया कि उसके पास दो तेज ध्वनि यंत्र हैं और दोनों ही छह दिन पहले ही बुक हो गए थे। अभी भी उनके पास बुकिंग के लिए फोन काल आ रही हैं।

    होटल व रेस्टोरेंट संचालकों ने की सजावट

    नए साल को लेकर लोगों ने घरों से बाहर होटल और रेस्टोरेंटों में रात को खाना और पार्टी करने की तैयारी की है। इसको लेकर होटल व रेस्टोरेंट संचालकों ने अपनी तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने पार्टी हाल समेत पूरे होटल को गुब्बारों और लाइटों से सजा दिए हैं। होटल संचालक अमित शर्मा टोनी ने बताया कि नए साल को लेकर आकर्षक ऑफर्स भी घोषित कर दिए हैं।

    ग्रीटिंग व गिफ्ट आइट्म्स की जमकर हुई खरीदारी

    नए साल को लेकर युवा ग्रीटिंग व गिफ्ट आइट्म्स की भी खरीदारी कर रहे हैं। इनकी खरीदारी करने के लिए गिफ्ट की दुकानों पर युवाओं की जमकर भीड़ लग रही है। इसके अलावा लोग न्यू ईयर लिखे हुए केक का भी आ़र्डर दे रहे हैं। बेकरी संचालक भारत सचदेवा ने बताया कि उनके पास केक के काफी ऑर्डर आ रहे हैं। लोग विभिन्न प्रकार के डिजाइन केक के लिए देकर जा रहे हैं।