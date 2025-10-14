विधान परिषद चुनाव: अब ऑनलाइन भी मतदाता बनने का मौका, क्या है आवेदन करने की अंतिम तारीख?

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। विधान परिषद के चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग ने फिर एक बार गति दी है। अब विधान परिषद चुनाव में मताधिकार के लिए ऑनलाइन भी मतदाता बनने का मौका मिला है। निर्वाचन आयोग विधान परिषद चुनाव में ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट पर लिंक जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। स्नातक पास व्यक्ति को मताधिकार का मौका मिला है। स्नातक पास व्यक्ति अब घर बैठे ही ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।