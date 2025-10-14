Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधान परिषद चुनाव: अब ऑनलाइन भी मतदाता बनने का मौका, क्या है आवेदन करने की अंतिम तारीख?

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    विधान परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। स्नातक पास व्यक्ति अब घर बैठे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2023 तक स्नातक कर चुके लोग पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर है। इसके लिए अंकपत्र, प्रमाणपत्र और फोटो अपलोड करने होंगे। इस सुविधा से मतदाताओं को काफी सहूलियत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। विधान परिषद के चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग ने फिर एक बार गति दी है। अब विधान परिषद चुनाव में मताधिकार के लिए ऑनलाइन भी मतदाता बनने का मौका मिला है। निर्वाचन आयोग विधान परिषद चुनाव में ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वेबसाइट पर लिंक जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। स्नातक पास व्यक्ति को मताधिकार का मौका मिला है। स्नातक पास व्यक्ति अब घर बैठे ही ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    आयोग ने साल 2023 तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा पा

    यह भी पढ़ें- UP Panchayat Election: यूपी के इस जिले में मिले 19504 डुप्लीकेट मतदाता, अधिकारियों में मचा हड़कंप

    स करने वालों को ही मतदाता बनाए जाने के लिए पात्र माना है। श्रीराम यादव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था से लोगों को मतदाता बनने के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं भरना होगा। जिसकी अंतिम तिथि छह नवंबर रखी गई हैं। इससे मतदाताओं को परेशानी नहीं होगी और दौड़ भाग से भी छुटकारा मिलेगा।

    उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के साथ कम से कम दो एमबी साइज के अंकपत्र, प्रमाणपत्र की जेपीजी फाइल और स्वयं की एक फोटो अपलोड करनी होगी। मतदाता बनने के लिए लिंक को खोलने पर मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगी और उसे भरने के बाद ही आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसको लेकर जागरूक किया जा रहा हैं।

     