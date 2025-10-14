Language
    UP Panchayat Election: यूपी के इस जिले में मिले 19504 डुप्लीकेट मतदाता, अधिकारियों में मचा हड़कंप

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    हापुड़ में जिला पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 19504 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। दस्तावेज़ों की कमी के कारण उनके नाम हटा दिए गए हैं। तीनों तहसीलों में पर्यवेक्षकों और बीएलओ की तैनाती की गई है। एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर आधार कार्ड के अंतिम चार अंक दर्ज किए जाएंगे।  

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण-2025 के डुप्लीकेट मतदाता का सत्यापन का गांव-गांव में सत्यापन किया जा रहा है। जिले के विभिन्न गांवों में अब तक 19504 डुप्लीकेट मतदाता मिल चुके हैं। इन सभी मतदाताओं के दस्तावेज न मिलने पर इनके नाम काट दिए गए हैं।

    वृहद पुनरीक्षण-2025 के डुप्लीकेट मतदाता को लेकर तीनों तहसीलों में 89 पर्यवेक्षक और 454 बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है। जिले की 273 ग्राम पंचायतों के 102070 मकानों में रहने वाले 747567 मतदाताओं का सत्यापन होना है, इसमें हापुड़ तहसील क्षेत्र में 5418, धौलाना तहसील क्षेत्र में 7262 और गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में 6824 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं।

    इनके नाम काट दिए गए हैं, जबकि 73182 मतदाताओं की जांच के बाद उनके नाम इस सूची से नहीं काटे गए हैं। जिले में अभी तक 169550 डुप्लीकेट मतदाताओं में से 92686 का सत्यापन ही पूरा हो सका है।

    एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि जिले के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहा है तो मतदाता का नाम दूसरी जगह से काटा जाएगा। इसको लेकर बीएलओ की घर-घर जाकर सत्यापन करने की ड्यूटी लगाई गई है।

    उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है और वह सत्यापन के बाद सही मिलते हैं तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम चार अंक भी दर्ज करते हुए उनके नाम नहीं काटे जाएंगे। इसके लिए बीडीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।