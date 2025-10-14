UP Panchayat Election: यूपी के इस जिले में मिले 19504 डुप्लीकेट मतदाता, अधिकारियों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण-2025 के डुप्लीकेट मतदाता का सत्यापन का गांव-गांव में सत्यापन किया जा रहा है। जिले के विभिन्न गांवों में अब तक 19504 डुप्लीकेट मतदाता मिल चुके हैं। इन सभी मतदाताओं के दस्तावेज न मिलने पर इनके नाम काट दिए गए हैं।

वृहद पुनरीक्षण-2025 के डुप्लीकेट मतदाता को लेकर तीनों तहसीलों में 89 पर्यवेक्षक और 454 बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है। जिले की 273 ग्राम पंचायतों के 102070 मकानों में रहने वाले 747567 मतदाताओं का सत्यापन होना है, इसमें हापुड़ तहसील क्षेत्र में 5418, धौलाना तहसील क्षेत्र में 7262 और गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में 6824 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं।