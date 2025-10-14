हापुड़ के किसानों की फिर बढ़ी टेंशन, दिवाली पर भी नहीं हुआ गन्ना भुगतान

संवाद सहयोग, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के बक्सर गांव में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की नुक्कड़ सभा हुई। इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन के विचारों पर चलकर किसानों के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया।

वहीं, कार्यक्रम में पहुंचे नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष यामीन मलिक का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनकर स्वागत किया। पदाधिकारी ने अपने-अपने विचार रखें।



जिला उपाध्यक्ष यामीन मलिक ने कहा कि जिले में किसान गन्ना भुगतान, निराश्रित पशु, महंगे बिजली बिल आदि समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में लगातार किसानों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उधर, मिल कर्मचारी भी अपने भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हैं।