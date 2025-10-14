Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ के किसानों की फिर बढ़ी टेंशन, दिवाली पर भी नहीं हुआ गन्ना भुगतान

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    बक्सर गांव में भाकियू टिकैत की नुक्कड़ सभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष यामीन मलिक का स्वागत किया गया। मलिक ने गन्ना भुगतान, बेसहारा पशुओं और बिजली बिलों जैसी समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मिल कर्मचारी भी भुगतान के लिए धरने पर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोग, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के बक्सर गांव में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की नुक्कड़ सभा हुई। इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन के विचारों पर चलकर किसानों के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, कार्यक्रम में पहुंचे नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष यामीन मलिक का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनकर स्वागत किया। पदाधिकारी ने अपने-अपने विचार रखें।


    जिला उपाध्यक्ष यामीन मलिक ने कहा कि जिले में किसान गन्ना भुगतान, निराश्रित पशु, महंगे बिजली बिल आदि समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में लगातार किसानों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उधर, मिल कर्मचारी भी अपने भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हैं।

    इस मौके पर पीके वर्मा, नफीस अहमद, टीटू जाटव, साजिद अंसारी, मोहसिन, अरशद जुल्फेकार, नन्हे सिंह, महावीर सिंह आदि मौजूद रहे।

     