हापुड़ में ऑनलाइन टास्क के जरिये कमाई का झांसा देकर फ्रॉड: युवक से 12 लाख रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता , हापुड़। ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर एक महिला ने थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला भगवानपुरी के युवक को अपने जाल में फंसा लिया। लाखों के मुनाफे का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठग लिए। मामले में शाता साइबर क्राइम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला भगवानपुरी के संदीप सिंघल ने बताया कि 15 फरवरी 2025 को उसके वाॅट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाली युवती ने अपना नाम भव्या बताया। उसने बताया कि वह हैदराबाद की रहने वाली है तथा शिप बीरो लिमिटेड कंपनी में एजेंट है। कंपनी मर्चेंट व्यापारियों के प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रमोशन करने का काम करती है। इस काम कर घर बैठे करने वाले लोगों को कंपनी कमीशन देती है।

इस पर पीड़ित भी ऑनलाइन कार्य करने के लिए तैयार हो गया। युवती के झांसे में आकर शुरू में रोजाना 30 टास्क करने पर 10 हजार रुपये वर्किंग अकाउंट में जमा होते थे और टास्क पूरा होने पर मूल धनराशि सहित कमीशन वापस मिल जाता था। शुरुआती कुछ सफल लेन-देन से विश्वास जमने के बाद ठगों ने स्कीम के नाम पर पीड़ित से एक लाख रुपये जमा करा लिए।