बिटक्वाइन में निवेश का झांसा देकर मौलाना समेत चार लोगों ने युवक से ठगे 9 लाख, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर सलामतपुर गांव के रहने वाले नईम मोहम्मद के साथ गांव के एक मौलाना समेत चार लोगों ने बिटक्वाइन में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 9,05,700 रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने पुलिस को मामले में तहरीर देकर कार्रवाई करने के लिए मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नईम मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वर्ष 2024 में एक मौलाना उनके गांव स्थित मस्जिद में इमामत करने आए थे। मस्जिद के बराबर में घर होने पर उसकी मौलाना से अच्छी जान पहचान हो गई। वह हापुड़ स्थित एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी मौलाना से सुबह व शाम को बातें होती थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना ने बिटक्वाइन में निवेश कर अच्छे मुनाफे की बातें करते हुए उन्हें झांसे में ले लिया। मौलाना ने इस कारोबार में अन्य चार लोगों के शामिल होने की बात कही थी। मौलाना ने आइटी एक्सपर्ट व इंजीनियर एक युवक जो किठौर कस्बे के रहने वाला था, उसे बुलकर और उससे मिलवाया।

इंजीनियर बताने वाले युवक ने उन्हें अपने एक पार्टनर से मिलवाया। पार्टनर ने उन्हें बताया कि इंजीनियर उसकी बुआ हैं और मौलाना उसका भाई है। तीनों की बातों पर विश्वास कर विभिन्न तिथियों में उसने मौलाना, इंजीनियर व पार्टनर और एक अन्य व्यक्ति के खाते में नौ लाख पांच हजार सात सौ रुपये भेज दिए। कुछ दिनों बाद अच्छा मुनाफा न मिलने पर उसने इंजीनियर बताने वाले युवक से रुपये वापस करने मांग की।

इंजीनियर बताने वाले युवक ने उसे उसके मामा के सिखेड़ा गांव रहने वाले पुत्र के यहां बुलाया। जहां उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए। आरोपितों ने पुलिस में शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।