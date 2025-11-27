मोनाड यूनिवर्सिटी में गहराया वेतन का संकट, शिक्षक बोले- आर्थिक तंगी और तनाव से टूट गए हैं साहब

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में मोनाड विश्वविद्यालय में बुधवार को शिक्षकों ने वेतन संकट के खिलाफ सामूहिक रूप से अपनी पीड़ा प्रशासन के समक्ष रखी। लंबे समय से रोके गए वेतन के कारण कई परिवार आर्थिक संकट, तनाव और बढ़ती जिम्मेदारियों के दबाव में टूटते दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक्षा, निवेदन और गुहार के बावजूद प्रबंधन की चुप्पी ने असंतोष को और भड़का दिया है।

शिक्षकों ने प्रशासन को सौंपे गए पत्र में कहा कि लगातार कई माह से वेतन रोका जाना न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि परिवार की मूलभूत जरूरतें पूरा न होने से स्थिति भयावह हो गई है। इसके बावजूद छात्रहित सर्वोपरि मानकर वे नियमित रूप से अध्यापन कर रहे हैं, जबकि घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियां संभालना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।