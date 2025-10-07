हापुड़ के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में तनाव, DM ने लिया हालात का जायजा; मौके पुलिस पुलिसफोर्स तैनात

हापुड़ के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में एक मामूली विवाद के बाद अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला हुआ जिससे तनाव फैल गया। डीएम और एसपी ने गांव का दौरा किया लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में सुरक्षा बल तैनात हैं।

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में शनिवार की देर रात्रि मामूली बात पर दूसरे समुदाय के दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला कर दिया था। इसके बाद गांव में तनाव व्याप्त हाे गया था। इसके बाद से ही गांव में पुलिस पीएसी तैनात है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में रहने वाले देवकरण का परिवार नगरकोट माता के दर्शन को गया हुआ है। घर पर मिलने वाले रिश्तेदार चाव लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिखेड़ा का रहने वाला सागर अपने परिचित प्रिंस के साथ घर से कुछ दूरी पर पेशाब करने गया था।

इसी दौरान गांव में रहने वाले अबुजर, उवैद अपने दो अन्य साथियों पसवाड़ा के रहने वाले जमालु एवं रोहित के साथ वहां पहुंच गए और मुर्गी फार्म के पास पेशाब करने को लेकर सागर एवं प्रिंस के साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर उनको लहुलुहान कर दिया।