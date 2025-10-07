Language
    हापुड़ के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में तनाव, DM ने लिया हालात का जायजा; मौके पुलिस पुलिसफोर्स तैनात

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    हापुड़ के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में एक मामूली विवाद के बाद अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला हुआ जिससे तनाव फैल गया। डीएम और एसपी ने गांव का दौरा किया लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में सुरक्षा बल तैनात हैं।

    मोहम्मदपुर रूस्तमपुर में डीएम एसपी ने लिया हालात का जायजा

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में शनिवार की देर रात्रि मामूली बात पर दूसरे समुदाय के दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला कर दिया था। इसके बाद गांव में तनाव व्याप्त हाे गया था। इसके बाद से ही गांव में पुलिस पीएसी तैनात है।

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में रहने वाले देवकरण का परिवार नगरकोट माता के दर्शन को गया हुआ है। घर पर मिलने वाले रिश्तेदार चाव लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिखेड़ा का रहने वाला सागर अपने परिचित प्रिंस के साथ घर से कुछ दूरी पर पेशाब करने गया था।

    इसी दौरान गांव में रहने वाले अबुजर, उवैद अपने दो अन्य साथियों पसवाड़ा के रहने वाले जमालु एवं रोहित के साथ वहां पहुंच गए और मुर्गी फार्म के पास पेशाब करने को लेकर सागर एवं प्रिंस के साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर उनको लहुलुहान कर दिया।

    इसके बाद दोनों घायलों को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात का विरोध दलित समाज के लोगों ने किया तो उनके ऊपर भी पथराव कर दिया गया। इसके बाद गांव में तनाव पसर गया था। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस एवं पीएसी को तैनात कर दिया गया था।

    वहीं, सोमवार को डीएम अभिषेक पांडेय एवं एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह द्वारा गांव का दौरा कर ग्रामीणों से वार्ता की गई। उन्होंने लोगों से प्रेम एवं सोहार्द के साथ रहने की अपील की। वहीं अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस बीच पुलिस ने इस झगड़े में शामिल पसवाडा के रहने वाले जमालु एवं रोहित तथा मोहम्मदपुर रूस्तमपुर के रहने वाले उवैद को गिरफ्तार कर लिया है।