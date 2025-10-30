मदरसे में उर्दू पढ़ने आया 12 साल का छात्र गायब, 21 अक्टूबर से अब तक कोई पता नहीं

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरबाउद्दीन स्थित मदरसा जामिया अरबिया कासिम उलूम से बिहार का एक 12 वर्षीय छात्र अब्दुल रहमान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और स्वजन छात्र की तलाश में जुटे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बिहार के थाना मिथान क्षेत्र के गांव चिरोटना के जाहूना खातून ने बताया गया है कि उनका पुत्र अब्दुल रहमान उर्दू की पढ़ाई के लिए करीब पांच माह पहले मदरसे में दाखिल हुआ था। उसका बड़ा भाई मोहम्मद इस्तयाक पिछले 16 वर्षों से उसी मदरसे में पढ़ रहा है। 21 अक्टूबर को अचानक अब्दुल रहमान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मामले की जानकारी पर स्वजन ने मदरसा और आसपास खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।