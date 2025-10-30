दहेज में कार नहीं मिली तो गर्भवती को पिला दिया जहर, हापुड़ में रूह कंपा देने वाली वारदात!

जागरण संवाददाता, हापुड़। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने तीन माह की गर्भवती विवाहिता को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जान बचने पर वह घर लौटीं तो फिर गला घोंटकर उसे घर से निकाल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाद में पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष ने नवजात को देखना तक गवारा नहीं किया। मामले में एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ हत्या का प्रयास व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के मोहल्ला शक्ति नगर की राजबाला ने बताया कि उसका विवाह 12 नवंबर 2024 को मोहल्ला तगासराय के पवन से हुआ था। शादी के अगले दिन से ही ससुराल पक्ष ने कार की मांग शुरू कर दी। मायके वालों ने अपनी हैसियत से घरेलू सामान दिया, लेकिन आरोपी संतुष्ट नहीं हुए। वह आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। इस दौरान बिचौलिए राजेंद्र सिंह को भी कई बार कार लाने के लिए भेजा गया।

30 मार्च को पति पवन, सास उर्मिला, ससुर यशपाल और देवर विपिन ने मिलकर मारपीट की और जबरन जहर पिला दिया। उस समय पीड़िता तीन माह की गर्भवती थी। बड़ी बहन कविता को सूचना मिली तो उसने पीड़िता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

हालत गंभीर होने पर मेरठ और दिल्ली रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने दस दिन की मशक्कत के बाद जान बचाई। दिल्ली में ससुराल वालों ने माफी मांगी और वादा करके वापस ले गए। नवजात को भी नहीं देखा 19 जून को फिर से बेरहमी से मारपीट की गई और गला दबाकर मारने की कोशिश की। गर्भवती हालत में पीड़िता रात में मायके पहुंचीं। पांच अक्टूबर को उसने पुत्री को जन्म दिया, लेकिन ससुराल का कोई सदस्य अस्पताल नहीं आया। पीड़िता ने पहले कोतवाली में शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।