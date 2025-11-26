Language
    Hapur News: हॉस्टल से 10वीं का छात्र लापता, दीवार फांदते हुए CCTV कैमरे में हुआ कैद; तलाश में जुटी पुलिस

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में एक निजी स्कूल के हॉस्टल से दसवीं का छात्र दक्ष बंसल संदिग्ध रूप से लापता हो गया। सीसीटीवी में वह दीवार फांदकर जाते हुए दिखा है। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिमरौली में स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 24 नवंबर की शाम को कक्षा 10वीं का छात्र दक्ष बंसल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया।

    वहीं, सीसीटीवी कैमरे में छात्र को स्कूल की दीवार फांदकर बाहर जाते कैद हो गया। लेकिन उसके बाद वह हॉस्टल वापस नहीं लौटा। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है।

    स्कूल संचालक विकास कुमार तेवतिया ने बताया कि दक्ष बंसल उनके विद्यालय में कक्षा दसवीं का नियमित छात्र है और हॉस्टल में ही रहता है। 24 नवंबर की शाम करीब छह बजे के बाद वह अचानक गायब हो गया। हॉस्टल स्टाफ और शिक्षकों ने आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में स्कूल प्रशासन ने बाबूगढ़ थाने में छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्र के स्वयं दीवार फांदकर बाहर जाने की पुष्टि हुई है। छात्र की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं और सभी संभावित स्थानों पर छानबीन की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने छात्र के परिजनों से भी संपर्क किया है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। जल्द ही उसे सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।