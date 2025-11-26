Hapur News: हॉस्टल से 10वीं का छात्र लापता, दीवार फांदते हुए CCTV कैमरे में हुआ कैद; तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिमरौली में स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 24 नवंबर की शाम को कक्षा 10वीं का छात्र दक्ष बंसल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वहीं, सीसीटीवी कैमरे में छात्र को स्कूल की दीवार फांदकर बाहर जाते कैद हो गया। लेकिन उसके बाद वह हॉस्टल वापस नहीं लौटा। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस छात्र की तलाश कर रही है।

