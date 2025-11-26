Hapur News: महिला वकील को बेरहमी से पीटा, पुलिस से शिकायत करने पर दी धमकी

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जातिसूच शब्दों का प्रयोग कर एक दंपती ने थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला तगासराय की महिला अधिवक्ता से गाली-गलौज कर दी। विरोध पर उन्हें बेरहमी से पीटा। पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़िता ने की तहरीर पर पुलिस ने दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला तगासराय की नेहा शर्मा ने बताया कि पेशे से अधिवक्ता हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले निक्की वर्मा और उसकी पत्नी कुमकुम वर्मा से पुरानी रंजिश चल रही है। निक्की वर्मा का पहले भी शांतिभंग व अन्य मामलों में कई बार चालान हो चुका है। 17 नवंबर की रात करीब नौ बजे निक्की वर्मा ने उन्हें देखते ही अभद्रता शुरू कर दी। विरोध किया तो आरोपी धक्का-मुक्की करने लगा।