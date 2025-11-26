Hapur News: महिला वकील को बेरहमी से पीटा, पुलिस से शिकायत करने पर दी धमकी
हापुड़ में एक दंपती ने महिला अधिवक्ता के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज और मारपीट की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि पड़ोसियों से उसकी पुरानी रंजिश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जातिसूच शब्दों का प्रयोग कर एक दंपती ने थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला तगासराय की महिला अधिवक्ता से गाली-गलौज कर दी। विरोध पर उन्हें बेरहमी से पीटा। पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। मामले में पीड़िता ने की तहरीर पर पुलिस ने दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला तगासराय की नेहा शर्मा ने बताया कि पेशे से अधिवक्ता हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले निक्की वर्मा और उसकी पत्नी कुमकुम वर्मा से पुरानी रंजिश चल रही है। निक्की वर्मा का पहले भी शांतिभंग व अन्य मामलों में कई बार चालान हो चुका है। 17 नवंबर की रात करीब नौ बजे निक्की वर्मा ने उन्हें देखते ही अभद्रता शुरू कर दी। विरोध किया तो आरोपी धक्का-मुक्की करने लगा।
इसी बीच कुमकुम वर्मा भी मौके पर पहुंच गई और दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे तो दंपति ने जान से मारने की धमकी देकर अपने घर में घुस गए। पीड़िता ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची मगर, कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने थाने में तहरीर दी।
यह भी पढ़ें- Hapur News: ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीटा, आरोपियों की धमकी से दहशत में पूरा परिवार
थाना देहात प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
